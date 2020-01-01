Токеномика на Musk It (MUSKIT) Открийте ключова информация за Musk It (MUSKIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Musk It (MUSKIT) Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Официален уебсайт: https://www.muskit.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Купете MUSKIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Musk It (MUSKIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Musk It (MUSKIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 575.20K $ 575.20K $ 575.20K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 575.20K $ 575.20K $ 575.20K Рекорд за всички времена: $ 0.34347 $ 0.34347 $ 0.34347 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000457484409921712 $ 0.000457484409921712 $ 0.000457484409921712 Текуща цена: $ 0.0005752 $ 0.0005752 $ 0.0005752 Научете повече за цената на Musk It (MUSKIT)

Токеномика на Musk It (MUSKIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Musk It (MUSKIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUSKIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUSKIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUSKIT, разгледайте цената в реално време на токените MUSKIT!

