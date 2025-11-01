Какво е Micron Technology (MUON)

Прогноза за цената за Micron Technology (USD)

Колко ще струва Micron Technology (MUON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Micron Technology (MUON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Micron Technology.

Проверете прогнозата за цената за Micron Technology сега!

Токеномика на Micron Technology (MUON)

Разбирането на токеномиката на Micron Technology (MUON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MUON сега!

Как да купя Micron Technology (MUON)

Търсите как да купите Micron Technology? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Micron Technology от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MUON към местни валути

Изпробвайте конвертора

Micron Technology ресурс

За по-задълбочено разбиране на Micron Technology, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Micron Technology Колко струва Micron Technology (MUON) днес? Цената в реално време на MUON в USD е 220 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на MUON към USD? $ 220 . Проверете Текущата цена на MUON към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Micron Technology? Пазарната капитализация за MUON е $ 1.62M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на MUON? Циркулиращото предлагане на MUON е 7.35K USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MUON? MUON постигна ATH цена от 232.00655613035653 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MUON? MUON достигна ATL цена от 117.45321659889592 USD . Какъв е обемът на търговията на MUON? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MUON е $ 56.89K USD . Ще се повиши ли MUON тази година? MUON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MUON за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за Micron Technology (MUON)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

