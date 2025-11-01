БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Micron Technology днес е 220 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MUON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MUON в MEXC сега.

Повече за MUON

MUONценова информация

Какво представлява MUON

Официален уебсайт на MUON

Токеномика на MUON

MUON ценова прогноза

MUON История

Ръководство за закупуване за MUON

Конвертор на валута MUON във фиат

MUON спот

Micron Technology Лого

Micron Technology цена(MUON)

1 MUON към USD - цена в реално време:

$220
$220$220
-1.23%1D
USD
Micron Technology (MUON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:41:09 (UTC+8)

Информация за цената за Micron Technology (MUON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 220
$ 220$ 220
24-часов нисък
$ 231.33
$ 231.33$ 231.33
24-часов висок

$ 220
$ 220$ 220

$ 231.33
$ 231.33$ 231.33

$ 232.00655613035653
$ 232.00655613035653$ 232.00655613035653

$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592$ 117.45321659889592

-2.24%

-1.23%

+1.24%

+1.24%

Цената в реално време за Micron Technology (MUON) е$ 220. През последните 24 часа MUON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 220 до най-висока стойност $ 231.33, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MUON е $ 232.00655613035653, а най-ниската цена за всички времена е $ 117.45321659889592.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MUON има промяна от -2.24% за последния час, -1.23% за 24 часа и +1.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Micron Technology (MUON)

No.1909

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 56.89K
$ 56.89K$ 56.89K

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

7.35K
7.35K 7.35K

7,346.74047934
7,346.74047934 7,346.74047934

ETH

Текущата пазарна капитализация на Micron Technology е $ 1.62M, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.89K. Циркулиращото предлагане на MUON е 7.35K, като общото предлагане е 7346.74047934. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.62M.

История на цените за Micron Technology (MUON) USD

Проследете промените в цените за Micron Technology днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -2.7397-1.23%
30 дни$ +40.43+22.51%
60 дни$ +120+120.00%
90 дни$ +120+120.00%
Micron Technology Промяна на цената днес

Днес MUON регистрира промяна от $ -2.7397 (-1.23%), отразяваща последната му пазарна активност.

Micron Technology 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +40.43 (+22.51%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Micron Technology 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MUON отбеляза промяна на $ +120 (+120.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Micron Technology 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +120 (+120.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Micron Technology (MUON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Micron Technology сега.

Какво е Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Micron Technology инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MUON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Micron Technology в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Micron Technology купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Micron Technology (USD)

Колко ще струва Micron Technology (MUON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Micron Technology (MUON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Micron Technology.

Проверете прогнозата за цената за Micron Technology сега!

Токеномика на Micron Technology (MUON)

Разбирането на токеномиката на Micron Technology (MUON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MUON сега!

Как да купя Micron Technology (MUON)

Търсите как да купите Micron Technology? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Micron Technology от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

Micron Technology ресурс

За по-задълбочено разбиране на Micron Technology, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Micron Technology
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Micron Technology

Колко струва Micron Technology (MUON) днес?
Цената в реално време на MUON в USD е 220 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MUON към USD?
Текущата цена на MUON към USD е $ 220. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Micron Technology?
Пазарната капитализация за MUON е $ 1.62M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MUON?
Циркулиращото предлагане на MUON е 7.35K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MUON?
MUON постигна ATH цена от 232.00655613035653 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MUON?
MUON достигна ATL цена от 117.45321659889592 USD.
Какъв е обемът на търговията на MUON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MUON е $ 56.89K USD.
Ще се повиши ли MUON тази година?
MUON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MUON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:41:09 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Micron Technology (MUON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

