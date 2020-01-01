Токеномика на Metahorse Unity (MUNITY) Открийте ключова информация за Metahorse Unity (MUNITY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Metahorse Unity (MUNITY) Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits. Официален уебсайт: https://www.metahorseunity.io/ Бяла книга: https://metahorseunity.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xe97f6dde78b11b58cb3e394f15ab592cb2acd290 Купете MUNITY сега!

Токеномика и анализ на цената за Metahorse Unity (MUNITY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metahorse Unity (MUNITY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00048424860635205 $ 0.00048424860635205 $ 0.00048424860635205 Текуща цена: $ 0.000621 $ 0.000621 $ 0.000621 Научете повече за цената на Metahorse Unity (MUNITY)

Токеномика на Metahorse Unity (MUNITY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Metahorse Unity (MUNITY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUNITY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUNITY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUNITY, разгледайте цената в реално време на токените MUNITY!

Как да купя MUNITY Интересувате се да добавите Metahorse Unity (MUNITY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MUNITY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MUNITY в MEXC сега!

История на цените на Metahorse Unity (MUNITY) Анализирането на историята на цените на MUNITY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MUNITY сега!

Прогноза за цената за MUNITY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MUNITY? Нашата страница за прогноза за цената MUNITY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MUNITY сега!

