Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits.
Токеномика на Metahorse Unity (MUNITY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Metahorse Unity (MUNITY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MUNITY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MUNITY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUNITY, разгледайте цената в реално време на токените MUNITY!
Интересувате се да добавите Metahorse Unity (MUNITY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MUNITY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Metahorse Unity (MUNITY)
Анализирането на историята на цените на MUNITY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за MUNITY
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MUNITY? Нашата страница за прогноза за цената MUNITY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
