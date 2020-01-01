Токеномика на Mumu The Bull (MUMU) Открийте ключова информация за Mumu The Bull (MUMU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mumu The Bull (MUMU) MUMU is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://www.mumu.ing Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA Купете MUMU сега!

Токеномика и анализ на цената за Mumu The Bull (MUMU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mumu The Bull (MUMU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M Общо предлагане: $ 2.33T $ 2.33T $ 2.33T Циркулиращо предлагане: $ 2.28T $ 2.28T $ 2.28T FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M Рекорд за всички времена: $ 0.000121 $ 0.000121 $ 0.000121 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 Текуща цена: $ 0.000003252 $ 0.000003252 $ 0.000003252 Научете повече за цената на Mumu The Bull (MUMU)

Токеномика на Mumu The Bull (MUMU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mumu The Bull (MUMU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUMU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUMU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUMU, разгледайте цената в реално време на токените MUMU!

Как да купя MUMU Интересувате се да добавите Mumu The Bull (MUMU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MUMU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MUMU в MEXC сега!

История на цените на Mumu The Bull (MUMU) Анализирането на историята на цените на MUMU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MUMU сега!

Прогноза за цената за MUMU Искате ли да знаете какъв път може да поеме MUMU? Нашата страница за прогноза за цената MUMU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MUMU сега!

