Информация за Multichain (MULTI) Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3. Официален уебсайт: https://multichain.org/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 Купете MULTI сега!

Токеномика и анализ на цената за Multichain (MULTI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Multichain (MULTI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Рекорд за всички времена: $ 25.05 $ 25.05 $ 25.05 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 Текуща цена: $ 0.08147 $ 0.08147 $ 0.08147 Научете повече за цената на Multichain (MULTI)

Токеномика на Multichain (MULTI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Multichain (MULTI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MULTI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MULTI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MULTI, разгледайте цената в реално време на токените MULTI!

История на цените на Multichain (MULTI) Анализирането на историята на цените на MULTI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MULTI сега!

Прогноза за цената за MULTI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MULTI? Нашата страница за прогноза за цената MULTI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MULTI сега!

