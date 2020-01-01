Токеномика на Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Открийте ключова информация за Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Официален уебсайт: https://mudol2.com/ Бяла книга: https://docs.heroblaze3kd.io/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Купете MUDOL2 сега!

Токеномика и анализ на цената за Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.40K $ 14.40K $ 14.40K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.645 $ 0.645 $ 0.645 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 Текуща цена: $ 0.000662 $ 0.000662 $ 0.000662 Научете повече за цената на Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Токеномика на Hero Blaze 3Kd (MUDOL2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUDOL2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUDOL2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUDOL2, разгледайте цената в реално време на токените MUDOL2!

Как да купя MUDOL2 Интересувате се да добавите Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MUDOL2, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MUDOL2 в MEXC сега!

История на цените на Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Анализирането на историята на цените на MUDOL2 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MUDOL2 сега!

Прогноза за цената за MUDOL2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме MUDOL2? Нашата страница за прогноза за цената MUDOL2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MUDOL2 сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!