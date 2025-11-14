Токеномика на Metti Token (MTT)

Открийте ключова информация за Metti Token (MTT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:02:56 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за Metti Token (MTT)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Metti Token (MTT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
Общо предлагане:
$ 5.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 157.70M
Рекорд за всички времена:
$ 210.26
Най-ниска стойност за целия период:
$ 3.009680156954041
Текуща цена:
$ 31.54
Информация за Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Официален уебсайт:
https://onfa.io/
Бяла книга:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

Токеномика на Metti Token (MTT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Metti Token (MTT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой MTT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой MTT токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на MTT, разгледайте цената в реално време на токените MTT!

Как да купя MTT

Интересувате се да добавите Metti Token (MTT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MTT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Metti Token (MTT)

Анализирането на историята на цените на MTT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за MTT

Искате ли да знаете какъв път може да поеме MTT? Нашата страница за прогноза за цената MTT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

