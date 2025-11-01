БорсаDEX+
Цената в реално време на Metti Token днес е 34.26 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MTT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MTT в MEXC сега.

Metti Token цена(MTT)

1 MTT към USD - цена в реално време:

$34.26
-0.02%1D
USD
Metti Token (MTT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:41:01 (UTC+8)

Информация за цената за Metti Token (MTT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 34
24-часов нисък
$ 35.97
24-часов висок

$ 34
$ 35.97
$ 159.13148291639322
$ 3.009680156954041
-0.03%

-0.02%

-9.80%

-9.80%

Цената в реално време за Metti Token (MTT) е$ 34.26. През последните 24 часа MTT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 34 до най-висока стойност $ 35.97, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MTT е $ 159.13148291639322, а най-ниската цена за всички времена е $ 3.009680156954041.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MTT има промяна от -0.03% за последния час, -0.02% за 24 часа и -9.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Metti Token (MTT)

No.3726

$ 0.00
$ 356.90K
$ 171.30M
0.00
5,000,000
4,998,730
0.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Metti Token е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 356.90K. Циркулиращото предлагане на MTT е 0.00, като общото предлагане е 4998730. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 171.30M.

История на цените за Metti Token (MTT) USD

Проследете промените в цените за Metti Token днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0069-0.02%
30 дни$ -22.47-39.61%
60 дни$ -15.4-31.02%
90 дни$ -30.74-47.30%
Metti Token Промяна на цената днес

Днес MTT регистрира промяна от $ -0.0069 (-0.02%), отразяваща последната му пазарна активност.

Metti Token 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -22.47 (-39.61%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Metti Token 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MTT отбеляза промяна на $ -15.4 (-31.02%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Metti Token 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -30.74 (-47.30%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Metti Token (MTT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Metti Token сега.

Какво е Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Metti Token инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MTT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Metti Token в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Metti Token купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Metti Token (USD)

Колко ще струва Metti Token (MTT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Metti Token (MTT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Metti Token.

Проверете прогнозата за цената за Metti Token сега!

Токеномика на Metti Token (MTT)

Разбирането на токеномиката на Metti Token (MTT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MTT сега!

Как да купя Metti Token (MTT)

Търсите как да купите Metti Token? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Metti Token от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MTT към местни валути

1 Metti Token(MTT) към VND
901,551.9
1 Metti Token(MTT) към AUD
A$52.0752
1 Metti Token(MTT) към GBP
26.0376
1 Metti Token(MTT) към EUR
29.4636
1 Metti Token(MTT) към USD
1 Metti Token(MTT) към MYR
RM143.5494
1 Metti Token(MTT) към TRY
1,440.2904
1 Metti Token(MTT) към JPY
¥5,276.04
1 Metti Token(MTT) към ARS
ARS$49,580.0442
1 Metti Token(MTT) към RUB
2,768.208
1 Metti Token(MTT) към INR
3,041.9454
1 Metti Token(MTT) към IDR
Rp570,999.7716
1 Metti Token(MTT) към PHP
2,011.062
1 Metti Token(MTT) към EGP
￡E.1,618.4424
1 Metti Token(MTT) към BRL
R$183.9762
1 Metti Token(MTT) към CAD
C$47.964
1 Metti Token(MTT) към BDT
4,190.6832
1 Metti Token(MTT) към NGN
49,580.0442
1 Metti Token(MTT) към COP
$132,277.86
1 Metti Token(MTT) към ZAR
R.593.3832
1 Metti Token(MTT) към UAH
1,437.207
1 Metti Token(MTT) към TZS
T.Sh.84,384.093
1 Metti Token(MTT) към VES
Bs7,571.46
1 Metti Token(MTT) към CLP
$32,272.92
1 Metti Token(MTT) към PKR
Rs9,623.2914
1 Metti Token(MTT) към KZT
18,155.7444
1 Metti Token(MTT) към THB
฿1,108.9962
1 Metti Token(MTT) към TWD
NT$1,053.8376
1 Metti Token(MTT) към AED
د.إ125.7342
1 Metti Token(MTT) към CHF
Fr27.408
1 Metti Token(MTT) към HKD
HK$266.2002
1 Metti Token(MTT) към AMD
֏13,111.302
1 Metti Token(MTT) към MAD
.د.م316.905
1 Metti Token(MTT) към MXN
$635.523
1 Metti Token(MTT) към SAR
ريال128.475
1 Metti Token(MTT) към ETB
Br5,283.5772
1 Metti Token(MTT) към KES
KSh4,426.0494
1 Metti Token(MTT) към JOD
د.أ24.29034
1 Metti Token(MTT) към PLN
126.4194
1 Metti Token(MTT) към RON
лв150.744
1 Metti Token(MTT) към SEK
kr325.1274
1 Metti Token(MTT) към BGN
лв57.8994
1 Metti Token(MTT) към HUF
Ft11,519.5824
1 Metti Token(MTT) към CZK
722.5434
1 Metti Token(MTT) към KWD
د.ك10.48356
1 Metti Token(MTT) към ILS
111.345
1 Metti Token(MTT) към BOB
Bs236.7366
1 Metti Token(MTT) към AZN
58.242
1 Metti Token(MTT) към TJS
SM315.5346
1 Metti Token(MTT) към GEL
92.8446
1 Metti Token(MTT) към AOA
Kz31,402.3734
1 Metti Token(MTT) към BHD
.د.ب12.88176
1 Metti Token(MTT) към BMD
1 Metti Token(MTT) към DKK
kr221.6622
1 Metti Token(MTT) към HNL
L901.7232
1 Metti Token(MTT) към MUR
1,567.0524
1 Metti Token(MTT) към NAD
$592.0128
1 Metti Token(MTT) към NOK
kr346.7112
1 Metti Token(MTT) към NZD
$59.6124
1 Metti Token(MTT) към PAB
B/.34.26
1 Metti Token(MTT) към PGK
K144.2346
1 Metti Token(MTT) към QAR
ر.ق124.7064
1 Metti Token(MTT) към RSD
дин.3,480.816
1 Metti Token(MTT) към UZS
soʻm412,770.9894
1 Metti Token(MTT) към ALL
L2,871.3306
1 Metti Token(MTT) към ANG
ƒ61.3254
1 Metti Token(MTT) към AWG
ƒ61.3254
1 Metti Token(MTT) към BBD
$68.52
1 Metti Token(MTT) към BAM
KM57.5568
1 Metti Token(MTT) към BIF
Fr101,341.08
1 Metti Token(MTT) към BND
$44.538
1 Metti Token(MTT) към BSD
1 Metti Token(MTT) към JMD
$5,504.2116
1 Metti Token(MTT) към KHR
137,590.2156
1 Metti Token(MTT) към KMF
Fr14,594.76
1 Metti Token(MTT) към LAK
744,782.5938
1 Metti Token(MTT) към LKR
රු10,441.7628
1 Metti Token(MTT) към MDL
L578.994
1 Metti Token(MTT) към MGA
Ar154,324.17
1 Metti Token(MTT) към MOP
P274.4226
1 Metti Token(MTT) към MVR
524.178
1 Metti Token(MTT) към MWK
MK59,479.1286
1 Metti Token(MTT) към MZN
MT2,189.214
1 Metti Token(MTT) към NPR
रु4,864.2348
1 Metti Token(MTT) към PYG
242,971.92
1 Metti Token(MTT) към RWF
Fr49,779.78
1 Metti Token(MTT) към SBD
$281.9598
1 Metti Token(MTT) към SCR
478.6122
1 Metti Token(MTT) към SRD
$1,319.01
1 Metti Token(MTT) към SVC
$299.775
1 Metti Token(MTT) към SZL
L594.411
1 Metti Token(MTT) към TMT
m119.91
1 Metti Token(MTT) към TND
د.ت100.62162
1 Metti Token(MTT) към TTD
$231.9402
1 Metti Token(MTT) към UGX
Sh119,361.84
1 Metti Token(MTT) към XAF
Fr19,459.68
1 Metti Token(MTT) към XCD
$92.502
1 Metti Token(MTT) към XOF
Fr19,459.68
1 Metti Token(MTT) към XPF
Fr3,528.78
1 Metti Token(MTT) към BWP
P460.4544
1 Metti Token(MTT) към BZD
$68.8626
1 Metti Token(MTT) към CVE
$3,264.6354
1 Metti Token(MTT) към DJF
Fr6,098.28
1 Metti Token(MTT) към DOP
$2,195.7234
1 Metti Token(MTT) към DZD
د.ج4,452.087
1 Metti Token(MTT) към FJD
$77.4276
1 Metti Token(MTT) към GNF
Fr297,890.7
1 Metti Token(MTT) към GTQ
Q262.7742
1 Metti Token(MTT) към GYD
$7,174.7292
1 Metti Token(MTT) към ISK
kr4,282.5

Metti Token ресурс

За по-задълбочено разбиране на Metti Token, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Metti Token
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Metti Token

Колко струва Metti Token (MTT) днес?
Цената в реално време на MTT в USD е 34.26 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MTT към USD?
Текущата цена на MTT към USD е $ 34.26. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Metti Token?
Пазарната капитализация за MTT е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MTT?
Циркулиращото предлагане на MTT е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MTT?
MTT постигна ATH цена от 159.13148291639322 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MTT?
MTT достигна ATL цена от 3.009680156954041 USD.
Какъв е обемът на търговията на MTT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MTT е $ 356.90K USD.
Ще се повиши ли MTT тази година?
MTT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MTT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:41:01 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Metti Token (MTT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MTT-към-USD

Сума

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 34.26 USD

Търговия на MTT

MTT/USDT
-0.11%

