Информация за Meta Plus Token (MTS) Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company. Официален уебсайт: https://metaplustoken.com/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3 Купете MTS сега!

Токеномика и анализ на цената за Meta Plus Token (MTS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Meta Plus Token (MTS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 369.25K $ 369.25K $ 369.25K Рекорд за всички времена: $ 0.05321 $ 0.05321 $ 0.05321 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001300992190346671 $ 0.001300992190346671 $ 0.001300992190346671 Текуща цена: $ 0.001477 $ 0.001477 $ 0.001477 Научете повече за цената на Meta Plus Token (MTS)

Токеномика на Meta Plus Token (MTS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Meta Plus Token (MTS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MTS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MTS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MTS, разгледайте цената в реално време на токените MTS!

История на цените на Meta Plus Token (MTS) Анализирането на историята на цените на MTS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MTS сега!

Прогноза за цената за MTS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MTS? Нашата страница за прогноза за цената MTS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MTS сега!

