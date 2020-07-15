Токеномика на Meter Governance (MTRG) Открийте ключова информация за Meter Governance (MTRG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Meter Governance (MTRG) Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Официален уебсайт: https://www.meter.io/ Бяла книга: https://docs.meter.io/#introduction Изследовател на блокове: https://scan.meter.io/ Купете MTRG сега!

Токеномика и анализ на цената за Meter Governance (MTRG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Meter Governance (MTRG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Текуща цена: $ 0.06871 $ 0.06871 $ 0.06871 Научете повече за цената на Meter Governance (MTRG)

Токеномика на Meter Governance (MTRG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Meter Governance (MTRG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MTRG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MTRG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MTRG, разгледайте цената в реално време на токените MTRG!

Как да купя MTRG Интересувате се да добавите Meter Governance (MTRG) към портфейла си?

История на цените на Meter Governance (MTRG) Анализирането на историята на цените на MTRG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MTRG сега!

Прогноза за цената за MTRG Искате ли да знаете какъв път може да поеме MTRG? Нашата страница за прогноза за цената MTRG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MTRG сега!

