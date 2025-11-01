БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на MicroStrategy днес е 270.79 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MSTRON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MSTRON в MEXC сега.Цената в реално време на MicroStrategy днес е 270.79 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MSTRON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MSTRON в MEXC сега.

Повече за MSTRON

MSTRONценова информация

Какво представлява MSTRON

Официален уебсайт на MSTRON

Токеномика на MSTRON

MSTRON ценова прогноза

MSTRON История

Ръководство за закупуване за MSTRON

Конвертор на валута MSTRON във фиат

MSTRON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

MicroStrategy Лого

MicroStrategy цена(MSTRON)

1 MSTRON към USD - цена в реално време:

$270.82
$270.82$270.82
-1.35%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:35:30 (UTC+8)

Информация за цената за MicroStrategy (MSTRON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 252.54
$ 252.54$ 252.54
24-часов нисък
$ 277.53
$ 277.53$ 277.53
24-часов висок

$ 252.54
$ 252.54$ 252.54

$ 277.53
$ 277.53$ 277.53

$ 363.23027862767054
$ 363.23027862767054$ 363.23027862767054

$ 270.5345800436024
$ 270.5345800436024$ 270.5345800436024

-1.16%

-1.35%

-6.03%

-6.03%

Цената в реално време за MicroStrategy (MSTRON) е$ 270.79. През последните 24 часа MSTRON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 252.54 до най-висока стойност $ 277.53, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSTRON е $ 363.23027862767054, а най-ниската цена за всички времена е $ 270.5345800436024.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSTRON има промяна от -1.16% за последния час, -1.35% за 24 часа и -6.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MicroStrategy (MSTRON)

No.2577

$ 427.96K
$ 427.96K$ 427.96K

$ 76.02K
$ 76.02K$ 76.02K

$ 427.96K
$ 427.96K$ 427.96K

1.58K
1.58K 1.58K

1,580.39979472
1,580.39979472 1,580.39979472

ETH

Текущата пазарна капитализация на MicroStrategy е $ 427.96K, като 24-часовият обем на търговията е $ 76.02K. Циркулиращото предлагане на MSTRON е 1.58K, като общото предлагане е 1580.39979472. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 427.96K.

История на цените за MicroStrategy (MSTRON) USD

Проследете промените в цените за MicroStrategy днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -3.7061-1.35%
30 дни$ -62.87-18.85%
60 дни$ -9.21-3.29%
90 дни$ -9.21-3.29%
MicroStrategy Промяна на цената днес

Днес MSTRON регистрира промяна от $ -3.7061 (-1.35%), отразяваща последната му пазарна активност.

MicroStrategy 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -62.87 (-18.85%), което показва краткосрочното представяне на токена.

MicroStrategy 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MSTRON отбеляза промяна на $ -9.21 (-3.29%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

MicroStrategy 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -9.21 (-3.29%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на MicroStrategy (MSTRON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за MicroStrategy сега.

Какво е MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите MicroStrategy инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MSTRON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за MicroStrategy в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано MicroStrategy купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за MicroStrategy (USD)

Колко ще струва MicroStrategy (MSTRON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MicroStrategy (MSTRON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MicroStrategy.

Проверете прогнозата за цената за MicroStrategy сега!

Токеномика на MicroStrategy (MSTRON)

Разбирането на токеномиката на MicroStrategy (MSTRON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MSTRON сега!

Как да купя MicroStrategy (MSTRON)

Търсите как да купите MicroStrategy? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите MicroStrategy от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MSTRON към местни валути

1 MicroStrategy(MSTRON) към VND
7,125,838.85
1 MicroStrategy(MSTRON) към AUD
A$414.3087
1 MicroStrategy(MSTRON) към GBP
205.8004
1 MicroStrategy(MSTRON) към EUR
232.8794
1 MicroStrategy(MSTRON) към USD
$270.79
1 MicroStrategy(MSTRON) към MYR
RM1,134.6101
1 MicroStrategy(MSTRON) към TRY
11,386.7195
1 MicroStrategy(MSTRON) към JPY
¥41,701.66
1 MicroStrategy(MSTRON) към ARS
ARS$393,016.4823
1 MicroStrategy(MSTRON) към RUB
21,877.1241
1 MicroStrategy(MSTRON) към INR
24,046.152
1 MicroStrategy(MSTRON) към IDR
Rp4,513,164.8614
1 MicroStrategy(MSTRON) към PHP
15,900.7888
1 MicroStrategy(MSTRON) към EGP
￡E.12,789.4117
1 MicroStrategy(MSTRON) към BRL
R$1,454.1423
1 MicroStrategy(MSTRON) към CAD
C$379.106
1 MicroStrategy(MSTRON) към BDT
33,123.0328
1 MicroStrategy(MSTRON) към NGN
391,879.1643
1 MicroStrategy(MSTRON) към COP
$1,049,571.2084
1 MicroStrategy(MSTRON) към ZAR
R.4,695.4986
1 MicroStrategy(MSTRON) към UAH
11,359.6405
1 MicroStrategy(MSTRON) към TZS
T.Sh.666,969.3095
1 MicroStrategy(MSTRON) към VES
Bs59,844.59
1 MicroStrategy(MSTRON) към CLP
$255,084.18
1 MicroStrategy(MSTRON) към PKR
Rs76,062.2031
1 MicroStrategy(MSTRON) към KZT
143,502.4526
1 MicroStrategy(MSTRON) към THB
฿8,776.3039
1 MicroStrategy(MSTRON) към TWD
NT$8,332.2083
1 MicroStrategy(MSTRON) към AED
د.إ993.7993
1 MicroStrategy(MSTRON) към CHF
Fr216.632
1 MicroStrategy(MSTRON) към HKD
HK$2,104.0383
1 MicroStrategy(MSTRON) към AMD
֏103,631.333
1 MicroStrategy(MSTRON) към MAD
.د.م2,504.8075
1 MicroStrategy(MSTRON) към MXN
$5,028.5703
1 MicroStrategy(MSTRON) към SAR
ريال1,015.4625
1 MicroStrategy(MSTRON) към ETB
Br41,761.2338
1 MicroStrategy(MSTRON) към KES
KSh34,983.3601
1 MicroStrategy(MSTRON) към JOD
د.أ191.99011
1 MicroStrategy(MSTRON) към PLN
999.2151
1 MicroStrategy(MSTRON) към RON
лв1,194.1839
1 MicroStrategy(MSTRON) към SEK
kr2,572.505
1 MicroStrategy(MSTRON) към BGN
лв457.6351
1 MicroStrategy(MSTRON) към HUF
Ft91,112.7113
1 MicroStrategy(MSTRON) към CZK
5,716.3769
1 MicroStrategy(MSTRON) към KWD
د.ك82.86174
1 MicroStrategy(MSTRON) към ILS
880.0675
1 MicroStrategy(MSTRON) към BOB
Bs1,871.1589
1 MicroStrategy(MSTRON) към AZN
460.343
1 MicroStrategy(MSTRON) към TJS
SM2,493.9759
1 MicroStrategy(MSTRON) към GEL
733.8409
1 MicroStrategy(MSTRON) към AOA
Kz248,203.4061
1 MicroStrategy(MSTRON) към BHD
.د.ب101.81704
1 MicroStrategy(MSTRON) към BMD
$270.79
1 MicroStrategy(MSTRON) към DKK
kr1,752.0113
1 MicroStrategy(MSTRON) към HNL
L7,127.1928
1 MicroStrategy(MSTRON) към MUR
12,385.9346
1 MicroStrategy(MSTRON) към NAD
$4,679.2512
1 MicroStrategy(MSTRON) към NOK
kr2,740.3948
1 MicroStrategy(MSTRON) към NZD
$471.1746
1 MicroStrategy(MSTRON) към PAB
B/.270.79
1 MicroStrategy(MSTRON) към PGK
K1,140.0259
1 MicroStrategy(MSTRON) към QAR
ر.ق985.6756
1 MicroStrategy(MSTRON) към RSD
дин.27,539.343
1 MicroStrategy(MSTRON) към UZS
soʻm3,262,529.3701
1 MicroStrategy(MSTRON) към ALL
L22,694.9099
1 MicroStrategy(MSTRON) към ANG
ƒ484.7141
1 MicroStrategy(MSTRON) към AWG
ƒ484.7141
1 MicroStrategy(MSTRON) към BBD
$541.58
1 MicroStrategy(MSTRON) към BAM
KM454.9272
1 MicroStrategy(MSTRON) към BIF
Fr800,996.82
1 MicroStrategy(MSTRON) към BND
$352.027
1 MicroStrategy(MSTRON) към BSD
$270.79
1 MicroStrategy(MSTRON) към JMD
$43,505.1214
1 MicroStrategy(MSTRON) към KHR
1,087,508.8874
1 MicroStrategy(MSTRON) към KMF
Fr115,356.54
1 MicroStrategy(MSTRON) към LAK
5,886,739.0127
1 MicroStrategy(MSTRON) към LKR
රු82,531.3762
1 MicroStrategy(MSTRON) към MDL
L4,576.351
1 MicroStrategy(MSTRON) към MGA
Ar1,219,773.555
1 MicroStrategy(MSTRON) към MOP
P2,169.0279
1 MicroStrategy(MSTRON) към MVR
4,143.087
1 MicroStrategy(MSTRON) към MWK
MK470,121.2269
1 MicroStrategy(MSTRON) към MZN
MT17,303.481
1 MicroStrategy(MSTRON) към NPR
रु38,446.7642
1 MicroStrategy(MSTRON) към PYG
1,920,442.68
1 MicroStrategy(MSTRON) към RWF
Fr393,457.87
1 MicroStrategy(MSTRON) към SBD
$2,228.6017
1 MicroStrategy(MSTRON) към SCR
3,758.5652
1 MicroStrategy(MSTRON) към SRD
$10,425.415
1 MicroStrategy(MSTRON) към SVC
$2,369.4125
1 MicroStrategy(MSTRON) към SZL
L4,698.2065
1 MicroStrategy(MSTRON) към TMT
m947.765
1 MicroStrategy(MSTRON) към TND
د.ت795.31023
1 MicroStrategy(MSTRON) към TTD
$1,833.2483
1 MicroStrategy(MSTRON) към UGX
Sh943,432.36
1 MicroStrategy(MSTRON) към XAF
Fr154,079.51
1 MicroStrategy(MSTRON) към XCD
$731.133
1 MicroStrategy(MSTRON) към XOF
Fr154,079.51
1 MicroStrategy(MSTRON) към XPF
Fr27,891.37
1 MicroStrategy(MSTRON) към BWP
P3,639.4176
1 MicroStrategy(MSTRON) към BZD
$544.2879
1 MicroStrategy(MSTRON) към CVE
$25,803.5791
1 MicroStrategy(MSTRON) към DJF
Fr47,929.83
1 MicroStrategy(MSTRON) към DOP
$17,354.9311
1 MicroStrategy(MSTRON) към DZD
د.ج35,194.5763
1 MicroStrategy(MSTRON) към FJD
$611.9854
1 MicroStrategy(MSTRON) към GNF
Fr2,354,519.05
1 MicroStrategy(MSTRON) към GTQ
Q2,076.9593
1 MicroStrategy(MSTRON) към GYD
$56,708.8418
1 MicroStrategy(MSTRON) към ISK
kr33,848.75

MicroStrategy ресурс

За по-задълбочено разбиране на MicroStrategy, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на MicroStrategy
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно MicroStrategy

Колко струва MicroStrategy (MSTRON) днес?
Цената в реално време на MSTRON в USD е 270.79 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MSTRON към USD?
Текущата цена на MSTRON към USD е $ 270.79. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MicroStrategy?
Пазарната капитализация за MSTRON е $ 427.96K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MSTRON?
Циркулиращото предлагане на MSTRON е 1.58K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MSTRON?
MSTRON постигна ATH цена от 363.23027862767054 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MSTRON?
MSTRON достигна ATL цена от 270.5345800436024 USD.
Какъв е обемът на търговията на MSTRON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MSTRON е $ 76.02K USD.
Ще се повиши ли MSTRON тази година?
MSTRON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MSTRON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:35:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за MicroStrategy (MSTRON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MSTRON-към-USD

Сума

MSTRON
MSTRON
USD
USD

1 MSTRON = 270.79 USD

Търговия на MSTRON

MSTRON/USDT
$270.82
$270.82$270.82
-1.06%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,258.91
$109,258.91$109,258.91

-0.87%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,825.54
$3,825.54$3,825.54

-0.91%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02906
$0.02906$0.02906

-9.69%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.04
$185.04$185.04

-1.65%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,825.54
$3,825.54$3,825.54

-0.91%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,258.91
$109,258.91$109,258.91

-0.87%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.04
$185.04$185.04

-1.65%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4989
$2.4989$2.4989

-0.99%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,077.46
$1,077.46$1,077.46

-0.63%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000711
$0.0000711$0.0000711

+42.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09304
$0.09304$0.09304

+830.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00066
$0.00066$0.00066

+266.66%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000587
$0.000587$0.000587

+193.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000079
$0.00000079$0.00000079

+23.43%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003158
$0.0000000000000000000000003158$0.0000000000000000000000003158

+21.50%