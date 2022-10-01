Токеномика на MSQUARE (MSQ) Открийте ключова информация за MSQUARE (MSQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MSQUARE (MSQ) MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform. Официален уебсайт: https://globalmsq.com Бяла книга: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Купете MSQ сега!

Токеномика и анализ на цената за MSQUARE (MSQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MSQUARE (MSQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 66.33M $ 66.33M $ 66.33M Общо предлагане: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Циркулиращо предлагане: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 287.00M $ 287.00M $ 287.00M Рекорд за всички времена: $ 60 $ 60 $ 60 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 Текуща цена: $ 11.074 $ 11.074 $ 11.074 Научете повече за цената на MSQUARE (MSQ)

Токеномика на MSQUARE (MSQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MSQUARE (MSQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MSQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MSQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MSQ, разгледайте цената в реално време на токените MSQ!

