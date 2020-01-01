Токеномика на SOON (MRSOON) Открийте ключова информация за SOON (MRSOON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SOON (MRSOON) Premium TG game distribution platform powered by SuperVerse, Alex Becker, and Sidus Heroes. The most powerful gaming memecoin in Telegram. Официален уебсайт: https://tonstation.app/ Изследовател на блокове: https://tonscan.org/jetton/EQCwe0g3cEFhsz4VK5nrtOZBkFeSISxhCVUqvON7Im__SOON Купете MRSOON сега!

Токеномика и анализ на цената за SOON (MRSOON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SOON (MRSOON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Общо предлагане: $ 70.00B $ 70.00B $ 70.00B Циркулиращо предлагане: $ 65.86B $ 65.86B $ 65.86B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Рекорд за всички времена: $ 0.00057009 $ 0.00057009 $ 0.00057009 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000027828272399169 $ 0.000027828272399169 $ 0.000027828272399169 Текуща цена: $ 0.00005583 $ 0.00005583 $ 0.00005583 Научете повече за цената на SOON (MRSOON)

Токеномика на SOON (MRSOON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SOON (MRSOON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MRSOON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MRSOON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MRSOON, разгледайте цената в реално време на токените MRSOON!

Как да купя MRSOON Интересувате се да добавите SOON (MRSOON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MRSOON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MRSOON в MEXC сега!

История на цените на SOON (MRSOON) Анализирането на историята на цените на MRSOON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MRSOON сега!

Прогноза за цената за MRSOON Искате ли да знаете какъв път може да поеме MRSOON? Нашата страница за прогноза за цената MRSOON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MRSOON сега!

