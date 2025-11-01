БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Project Merlin днес е 0.008 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MRLN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MRLN в MEXC сега.Цената в реално време на Project Merlin днес е 0.008 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MRLN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MRLN в MEXC сега.

Повече за MRLN

MRLNценова информация

Какво представлява MRLN

Бяла книга MRLN

Официален уебсайт на MRLN

Токеномика на MRLN

MRLN ценова прогноза

MRLN История

Ръководство за закупуване за MRLN

Конвертор на валута MRLN във фиат

MRLN спот

MRLN USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Project Merlin Лого

Project Merlin цена(MRLN)

1 MRLN към USD - цена в реално време:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:35:15 (UTC+8)

Информация за цената за Project Merlin (MRLN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24-часов нисък
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24-часов висок

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Project Merlin (MRLN) е$ 0.008. През последните 24 часа MRLN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.008 до най-висока стойност $ 0.008, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MRLN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MRLN има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Текущата пазарна капитализация на Project Merlin е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 0.00. Циркулиращото предлагане на MRLN е --, като общото предлагане е 800000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.40M.

История на цените за Project Merlin (MRLN) USD

Проследете промените в цените за Project Merlin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.00121-13.14%
60 дни$ -0.017-68.00%
90 дни$ -0.017-68.00%
Project Merlin Промяна на цената днес

Днес MRLN регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Project Merlin 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00121 (-13.14%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Project Merlin 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MRLN отбеляза промяна на $ -0.017 (-68.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Project Merlin 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.017 (-68.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Project Merlin (MRLN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Project Merlin сега.

Какво е Project Merlin (MRLN)

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Project Merlin инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MRLN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Project Merlin в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Project Merlin купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Project Merlin (USD)

Колко ще струва Project Merlin (MRLN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Project Merlin (MRLN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Project Merlin.

Проверете прогнозата за цената за Project Merlin сега!

Токеномика на Project Merlin (MRLN)

Разбирането на токеномиката на Project Merlin (MRLN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MRLN сега!

Как да купя Project Merlin (MRLN)

Търсите как да купите Project Merlin? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Project Merlin от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MRLN към местни валути

1 Project Merlin(MRLN) към VND
210.52
1 Project Merlin(MRLN) към AUD
A$0.01224
1 Project Merlin(MRLN) към GBP
0.00608
1 Project Merlin(MRLN) към EUR
0.00688
1 Project Merlin(MRLN) към USD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) към MYR
RM0.03352
1 Project Merlin(MRLN) към TRY
0.3364
1 Project Merlin(MRLN) към JPY
¥1.232
1 Project Merlin(MRLN) към ARS
ARS$11.61096
1 Project Merlin(MRLN) към RUB
0.64632
1 Project Merlin(MRLN) към INR
0.7104
1 Project Merlin(MRLN) към IDR
Rp133.33328
1 Project Merlin(MRLN) към PHP
0.46976
1 Project Merlin(MRLN) към EGP
￡E.0.37784
1 Project Merlin(MRLN) към BRL
R$0.04296
1 Project Merlin(MRLN) към CAD
C$0.0112
1 Project Merlin(MRLN) към BDT
0.97856
1 Project Merlin(MRLN) към NGN
11.57736
1 Project Merlin(MRLN) към COP
$31.00768
1 Project Merlin(MRLN) към ZAR
R.0.13872
1 Project Merlin(MRLN) към UAH
0.3356
1 Project Merlin(MRLN) към TZS
T.Sh.19.7044
1 Project Merlin(MRLN) към VES
Bs1.768
1 Project Merlin(MRLN) към CLP
$7.536
1 Project Merlin(MRLN) към PKR
Rs2.24712
1 Project Merlin(MRLN) към KZT
4.23952
1 Project Merlin(MRLN) към THB
฿0.25928
1 Project Merlin(MRLN) към TWD
NT$0.24616
1 Project Merlin(MRLN) към AED
د.إ0.02936
1 Project Merlin(MRLN) към CHF
Fr0.0064
1 Project Merlin(MRLN) към HKD
HK$0.06216
1 Project Merlin(MRLN) към AMD
֏3.0616
1 Project Merlin(MRLN) към MAD
.د.م0.074
1 Project Merlin(MRLN) към MXN
$0.14856
1 Project Merlin(MRLN) към SAR
ريال0.03
1 Project Merlin(MRLN) към ETB
Br1.23376
1 Project Merlin(MRLN) към KES
KSh1.03352
1 Project Merlin(MRLN) към JOD
د.أ0.005672
1 Project Merlin(MRLN) към PLN
0.02952
1 Project Merlin(MRLN) към RON
лв0.03528
1 Project Merlin(MRLN) към SEK
kr0.076
1 Project Merlin(MRLN) към BGN
лв0.01352
1 Project Merlin(MRLN) към HUF
Ft2.69176
1 Project Merlin(MRLN) към CZK
0.16888
1 Project Merlin(MRLN) към KWD
د.ك0.002448
1 Project Merlin(MRLN) към ILS
0.026
1 Project Merlin(MRLN) към BOB
Bs0.05528
1 Project Merlin(MRLN) към AZN
0.0136
1 Project Merlin(MRLN) към TJS
SM0.07368
1 Project Merlin(MRLN) към GEL
0.02168
1 Project Merlin(MRLN) към AOA
Kz7.33272
1 Project Merlin(MRLN) към BHD
.د.ب0.003008
1 Project Merlin(MRLN) към BMD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) към DKK
kr0.05176
1 Project Merlin(MRLN) към HNL
L0.21056
1 Project Merlin(MRLN) към MUR
0.36592
1 Project Merlin(MRLN) към NAD
$0.13824
1 Project Merlin(MRLN) към NOK
kr0.08096
1 Project Merlin(MRLN) към NZD
$0.01392
1 Project Merlin(MRLN) към PAB
B/.0.008
1 Project Merlin(MRLN) към PGK
K0.03368
1 Project Merlin(MRLN) към QAR
ر.ق0.02912
1 Project Merlin(MRLN) към RSD
дин.0.8136
1 Project Merlin(MRLN) към UZS
soʻm96.38552
1 Project Merlin(MRLN) към ALL
L0.67048
1 Project Merlin(MRLN) към ANG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) към AWG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) към BBD
$0.016
1 Project Merlin(MRLN) към BAM
KM0.01344
1 Project Merlin(MRLN) към BIF
Fr23.664
1 Project Merlin(MRLN) към BND
$0.0104
1 Project Merlin(MRLN) към BSD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) към JMD
$1.28528
1 Project Merlin(MRLN) към KHR
32.12848
1 Project Merlin(MRLN) към KMF
Fr3.408
1 Project Merlin(MRLN) към LAK
173.91304
1 Project Merlin(MRLN) към LKR
රු2.43824
1 Project Merlin(MRLN) към MDL
L0.1352
1 Project Merlin(MRLN) към MGA
Ar36.036
1 Project Merlin(MRLN) към MOP
P0.06408
1 Project Merlin(MRLN) към MVR
0.1224
1 Project Merlin(MRLN) към MWK
MK13.88888
1 Project Merlin(MRLN) към MZN
MT0.5112
1 Project Merlin(MRLN) към NPR
रु1.13584
1 Project Merlin(MRLN) към PYG
56.736
1 Project Merlin(MRLN) към RWF
Fr11.624
1 Project Merlin(MRLN) към SBD
$0.06584
1 Project Merlin(MRLN) към SCR
0.11104
1 Project Merlin(MRLN) към SRD
$0.308
1 Project Merlin(MRLN) към SVC
$0.07
1 Project Merlin(MRLN) към SZL
L0.1388
1 Project Merlin(MRLN) към TMT
m0.028
1 Project Merlin(MRLN) към TND
د.ت0.023496
1 Project Merlin(MRLN) към TTD
$0.05416
1 Project Merlin(MRLN) към UGX
Sh27.872
1 Project Merlin(MRLN) към XAF
Fr4.552
1 Project Merlin(MRLN) към XCD
$0.0216
1 Project Merlin(MRLN) към XOF
Fr4.552
1 Project Merlin(MRLN) към XPF
Fr0.824
1 Project Merlin(MRLN) към BWP
P0.10752
1 Project Merlin(MRLN) към BZD
$0.01608
1 Project Merlin(MRLN) към CVE
$0.76232
1 Project Merlin(MRLN) към DJF
Fr1.416
1 Project Merlin(MRLN) към DOP
$0.51272
1 Project Merlin(MRLN) към DZD
د.ج1.03976
1 Project Merlin(MRLN) към FJD
$0.01808
1 Project Merlin(MRLN) към GNF
Fr69.56
1 Project Merlin(MRLN) към GTQ
Q0.06136
1 Project Merlin(MRLN) към GYD
$1.67536
1 Project Merlin(MRLN) към ISK
kr1

Project Merlin ресурс

За по-задълбочено разбиране на Project Merlin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Project Merlin
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Project Merlin

Колко струва Project Merlin (MRLN) днес?
Цената в реално време на MRLN в USD е 0.008 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MRLN към USD?
Текущата цена на MRLN към USD е $ 0.008. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Project Merlin?
Пазарната капитализация за MRLN е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MRLN?
Циркулиращото предлагане на MRLN е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MRLN?
MRLN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MRLN?
MRLN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на MRLN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MRLN е $ 0.00 USD.
Ще се повиши ли MRLN тази година?
MRLN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MRLN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:35:15 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Project Merlin (MRLN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MRLN-към-USD

Сума

MRLN
MRLN
USD
USD

1 MRLN = 0.008 USD

Търговия на MRLN

MRLN/USDT
$0.008
$0.008$0.008
0.00%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,196.10
$109,196.10$109,196.10

-0.93%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,823.81
$3,823.81$3,823.81

-0.95%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02906
$0.02906$0.02906

-9.69%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.99
$184.99$184.99

-1.68%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,823.81
$3,823.81$3,823.81

-0.95%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,196.10
$109,196.10$109,196.10

-0.93%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.99
$184.99$184.99

-1.68%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4986
$2.4986$2.4986

-1.00%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,076.71
$1,076.71$1,076.71

-0.70%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000711
$0.0000711$0.0000711

+42.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09304
$0.09304$0.09304

+830.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00066
$0.00066$0.00066

+266.66%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000590
$0.000590$0.000590

+195.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000079
$0.00000079$0.00000079

+23.43%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%