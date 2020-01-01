Токеномика на MPAA (MPAA) Открийте ключова информация за MPAA (MPAA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MPAA (MPAA) MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions Официален уебсайт: https://mpaa.io Бяла книга: https://mpaa-1.gitbook.io/mpaa Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x4194F4e29D652656b6DC84F10363482c5ac101b5 Купете MPAA сега!

Токеномика и анализ на цената за MPAA (MPAA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MPAA (MPAA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 177.67B $ 177.67B $ 177.67B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Рекорд за всички времена: $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000004772014582447 $ 0.000004772014582447 $ 0.000004772014582447 Текуща цена: $ 0.000005913 $ 0.000005913 $ 0.000005913 Научете повече за цената на MPAA (MPAA)

Токеномика на MPAA (MPAA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MPAA (MPAA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MPAA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MPAA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MPAA, разгледайте цената в реално време на токените MPAA!

Как да купя MPAA Интересувате се да добавите MPAA (MPAA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MPAA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MPAA в MEXC сега!

История на цените на MPAA (MPAA) Анализирането на историята на цените на MPAA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MPAA сега!

Прогноза за цената за MPAA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MPAA? Нашата страница за прогноза за цената MPAA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MPAA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!