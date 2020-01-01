Токеномика на Morra Games (MORRA) Открийте ключова информация за Morra Games (MORRA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Morra Games (MORRA) $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Официален уебсайт: https://morragames.com Бяла книга: https://docs.morragames.com Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Купете MORRA сега!

Токеномика и анализ на цената за Morra Games (MORRA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Morra Games (MORRA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 628.59K $ 628.59K $ 628.59K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 404.24M $ 404.24M $ 404.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 777.50K $ 777.50K $ 777.50K Рекорд за всички времена: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Текуща цена: $ 0.001555 $ 0.001555 $ 0.001555 Научете повече за цената на Morra Games (MORRA)

Токеномика на Morra Games (MORRA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Morra Games (MORRA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MORRA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MORRA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MORRA, разгледайте цената в реално време на токените MORRA!

Как да купя MORRA Интересувате се да добавите Morra Games (MORRA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MORRA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MORRA в MEXC сега!

История на цените на Morra Games (MORRA) Анализирането на историята на цените на MORRA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MORRA сега!

Прогноза за цената за MORRA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MORRA? Нашата страница за прогноза за цената MORRA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MORRA сега!

