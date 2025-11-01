БорсаDEX+
Цената в реално време на MORI COIN днес е 0.0289 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MORI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MORI в MEXC сега.

MORI COIN (MORI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:06 (UTC+8)

Информация за цената за MORI COIN (MORI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.02741
$ 0.02741$ 0.02741
24-часов нисък
$ 0.03602
$ 0.03602$ 0.03602
24-часов висок

$ 0.02741
$ 0.02741$ 0.02741

$ 0.03602
$ 0.03602$ 0.03602

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+1.40%

+1.33%

-2.27%

-2.27%

Цената в реално време за MORI COIN (MORI) е$ 0.0289. През последните 24 часа MORI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02741 до най-висока стойност $ 0.03602, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MORI е $ 0.20062000753120068, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02241657164171012.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MORI има промяна от +1.40% за последния час, +1.33% за 24 часа и -2.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MORI COIN (MORI)

No.758

$ 23.12M
$ 23.12M$ 23.12M

$ 700.12K
$ 700.12K$ 700.12K

$ 28.90M
$ 28.90M$ 28.90M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

Текущата пазарна капитализация на MORI COIN е $ 23.12M, като 24-часовият обем на търговията е $ 700.12K. Циркулиращото предлагане на MORI е 800.01M, като общото предлагане е 999998186. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 28.90M.

История на цените за MORI COIN (MORI) USD

Проследете промените в цените за MORI COIN днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0003793+1.33%
30 дни$ -0.01245-30.11%
60 дни$ -0.00821-22.13%
90 дни$ -0.04616-61.50%
MORI COIN Промяна на цената днес

Днес MORI регистрира промяна от $ +0.0003793 (+1.33%), отразяваща последната му пазарна активност.

MORI COIN 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.01245 (-30.11%), което показва краткосрочното представяне на токена.

MORI COIN 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MORI отбеляза промяна на $ -0.00821 (-22.13%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

MORI COIN 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.04616 (-61.50%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на MORI COIN (MORI) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за MORI COIN сега.

Какво е MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите MORI COIN инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MORI наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за MORI COIN в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано MORI COIN купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за MORI COIN (USD)

Колко ще струва MORI COIN (MORI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MORI COIN (MORI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MORI COIN.

Проверете прогнозата за цената за MORI COIN сега!

Токеномика на MORI COIN (MORI)

Разбирането на токеномиката на MORI COIN (MORI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MORI сега!

Как да купя MORI COIN (MORI)

Търсите как да купите MORI COIN? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите MORI COIN от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MORI към местни валути

MORI COIN ресурс

За по-задълбочено разбиране на MORI COIN, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на MORI COIN
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно MORI COIN

Колко струва MORI COIN (MORI) днес?
Цената в реално време на MORI в USD е 0.0289 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MORI към USD?
Текущата цена на MORI към USD е $ 0.0289. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MORI COIN?
Пазарната капитализация за MORI е $ 23.12M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MORI?
Циркулиращото предлагане на MORI е 800.01M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MORI?
MORI постигна ATH цена от 0.20062000753120068 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MORI?
MORI достигна ATL цена от 0.02241657164171012 USD.
Какъв е обемът на търговията на MORI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MORI е $ 700.12K USD.
Ще се повиши ли MORI тази година?
MORI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MORI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:04:06 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

