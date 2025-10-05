Цената в реално време на Moonveil днес е 0.07059 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MORE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MORE в MEXC сега.Цената в реално време на Moonveil днес е 0.07059 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MORE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MORE в MEXC сега.

Moonveil Лого

Moonveil цена(MORE)

1 MORE към USD - цена в реално време:

-0.78%1D
USD
Moonveil (MORE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:26:50 (UTC+8)

Информация за цената за Moonveil (MORE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-0.20%

-0.77%

-7.54%

-7.54%

Цената в реално време за Moonveil (MORE) е$ 0.07059. През последните 24 часа MORE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.07028 до най-висока стойност $ 0.07187, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MORE е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MORE има промяна от -0.20% за последния час, -0.77% за 24 часа и -7.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Moonveil (MORE)

BSC

Текущата пазарна капитализация на Moonveil е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.95K. Циркулиращото предлагане на MORE е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 70.59M.

История на цените за Moonveil (MORE) USD

Проследете промените в цените за Moonveil днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0005546-0.77%
30 дни$ -0.02743-27.99%
60 дни$ -0.02791-28.34%
90 дни$ +0.04375+163.00%
Moonveil Промяна на цената днес

Днес MORE регистрира промяна от $ -0.0005546 (-0.77%), отразяваща последната му пазарна активност.

Moonveil 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.02743 (-27.99%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Moonveil 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MORE отбеляза промяна на $ -0.02791 (-28.34%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Moonveil 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.04375 (+163.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Moonveil (MORE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Moonveil сега.

Какво е Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Moonveil инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MORE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Moonveil в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Moonveil купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Moonveil (USD)

Колко ще струва Moonveil (MORE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Moonveil (MORE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Moonveil.

Проверете прогнозата за цената за Moonveil сега!

Токеномика на Moonveil (MORE)

Разбирането на токеномиката на Moonveil (MORE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MORE сега!

Как да купя Moonveil (MORE)

Търсите как да купите Moonveil? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Moonveil от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MORE към местни валути

1 Moonveil(MORE) към VND
1,857.57585
1 Moonveil(MORE) към AUD
A$0.1065909
1 Moonveil(MORE) към GBP
0.0515307
1 Moonveil(MORE) към EUR
0.0600015
1 Moonveil(MORE) към USD
$0.07059
1 Moonveil(MORE) към MYR
RM0.296478
1 Moonveil(MORE) към TRY
2.9231319
1 Moonveil(MORE) към JPY
¥10.37673
1 Moonveil(MORE) към ARS
ARS$100.555455
1 Moonveil(MORE) към RUB
5.8032039
1 Moonveil(MORE) към INR
6.2634507
1 Moonveil(MORE) към IDR
Rp1,176.4995294
1 Moonveil(MORE) към KRW
99.4224855
1 Moonveil(MORE) към PHP
4.087161
1 Moonveil(MORE) към EGP
￡E.3.3692607
1 Moonveil(MORE) към BRL
R$0.3762447
1 Moonveil(MORE) към CAD
C$0.0981201
1 Moonveil(MORE) към BDT
8.5872735
1 Moonveil(MORE) към NGN
103.3522308
1 Moonveil(MORE) към COP
$274.6692195
1 Moonveil(MORE) към ZAR
R.1.2155598
1 Moonveil(MORE) към UAH
2.9111316
1 Moonveil(MORE) към TZS
T.Sh.173.43963
1 Moonveil(MORE) към VES
Bs13.05915
1 Moonveil(MORE) към CLP
$67.69581
1 Moonveil(MORE) към PKR
Rs19.8562611
1 Moonveil(MORE) към KZT
38.6367306
1 Moonveil(MORE) към THB
฿2.2864101
1 Moonveil(MORE) към TWD
NT$2.1487596
1 Moonveil(MORE) към AED
د.إ0.2590653
1 Moonveil(MORE) към CHF
Fr0.0557661
1 Moonveil(MORE) към HKD
HK$0.5484843
1 Moonveil(MORE) към AMD
֏27.0458526
1 Moonveil(MORE) към MAD
.د.م0.6416631
1 Moonveil(MORE) към MXN
$1.2981501
1 Moonveil(MORE) към SAR
ريال0.2640066
1 Moonveil(MORE) към ETB
Br10.2419031
1 Moonveil(MORE) към KES
KSh9.1159926
1 Moonveil(MORE) към JOD
د.أ0.05004831
1 Moonveil(MORE) към PLN
0.2555358
1 Moonveil(MORE) към RON
лв0.3056547
1 Moonveil(MORE) към SEK
kr0.6614283
1 Moonveil(MORE) към BGN
лв0.1171794
1 Moonveil(MORE) към HUF
Ft23.3737608
1 Moonveil(MORE) към CZK
1.4583894
1 Moonveil(MORE) към KWD
د.ك0.02160054
1 Moonveil(MORE) към ILS
0.232947
1 Moonveil(MORE) към BOB
Bs0.487071
1 Moonveil(MORE) към AZN
0.120003
1 Moonveil(MORE) към TJS
SM0.6571929
1 Moonveil(MORE) към GEL
0.1920048
1 Moonveil(MORE) към AOA
Kz64.7020881
1 Moonveil(MORE) към BHD
.د.ب0.02654184
1 Moonveil(MORE) към BMD
$0.07059
1 Moonveil(MORE) към DKK
kr0.4489524
1 Moonveil(MORE) към HNL
L1.8459285
1 Moonveil(MORE) към MUR
3.1984329
1 Moonveil(MORE) към NAD
$1.2162657
1 Moonveil(MORE) към NOK
kr0.7030764
1 Moonveil(MORE) към NZD
$0.1207089
1 Moonveil(MORE) към PAB
B/.0.07059
1 Moonveil(MORE) към PGK
K0.3000075
1 Moonveil(MORE) към QAR
ر.ق0.2569476
1 Moonveil(MORE) към RSD
дин.7.044882
1 Moonveil(MORE) към UZS
soʻm850.4817321
1 Moonveil(MORE) към ALL
L5.8159101
1 Moonveil(MORE) към ANG
ƒ0.1263561
1 Moonveil(MORE) към AWG
ƒ0.127062
1 Moonveil(MORE) към BBD
$0.14118
1 Moonveil(MORE) към BAM
KM0.1171794
1 Moonveil(MORE) към BIF
Fr207.60519
1 Moonveil(MORE) към BND
$0.0903552
1 Moonveil(MORE) към BSD
$0.07059
1 Moonveil(MORE) към JMD
$11.3339304
1 Moonveil(MORE) към KHR
283.4936754
1 Moonveil(MORE) към KMF
Fr29.57721
1 Moonveil(MORE) към LAK
1,534.5651867
1 Moonveil(MORE) към LKR
Rs21.3450042
1 Moonveil(MORE) към MDL
L1.1816766
1 Moonveil(MORE) към MGA
Ar315.1335252
1 Moonveil(MORE) към MOP
P0.5654259
1 Moonveil(MORE) към MVR
1.080027
1 Moonveil(MORE) към MWK
MK122.5520049
1 Moonveil(MORE) към MZN
MT4.510701
1 Moonveil(MORE) към NPR
Rs10.037898
1 Moonveil(MORE) към PYG
497.09478
1 Moonveil(MORE) към RWF
Fr102.14373
1 Moonveil(MORE) към SBD
$0.5809557
1 Moonveil(MORE) към SCR
1.0320258
1 Moonveil(MORE) към SRD
$2.689479
1 Moonveil(MORE) към SVC
$0.6169566
1 Moonveil(MORE) към SZL
L1.2155598
1 Moonveil(MORE) към TMT
m0.247065
1 Moonveil(MORE) към TND
د.ت0.20555808
1 Moonveil(MORE) към TTD
$0.4778943
1 Moonveil(MORE) към UGX
Sh244.2414
1 Moonveil(MORE) към XAF
Fr39.38922
1 Moonveil(MORE) към XCD
$0.190593
1 Moonveil(MORE) към XOF
Fr39.38922
1 Moonveil(MORE) към XPF
Fr7.12959
1 Moonveil(MORE) към BWP
P0.9374352
1 Moonveil(MORE) към BZD
$0.1418859
1 Moonveil(MORE) към CVE
$6.6291069
1 Moonveil(MORE) към DJF
Fr12.56502
1 Moonveil(MORE) към DOP
$4.418934
1 Moonveil(MORE) към DZD
د.ج9.1399932
1 Moonveil(MORE) към FJD
$0.1588275
1 Moonveil(MORE) към GNF
Fr613.78005
1 Moonveil(MORE) към GTQ
Q0.5407194
1 Moonveil(MORE) към GYD
$14.7610749
1 Moonveil(MORE) към ISK
kr8.54139

Moonveil ресурс

За по-задълбочено разбиране на Moonveil, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Moonveil
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Moonveil

Колко струва Moonveil (MORE) днес?
Цената в реално време на MORE в USD е 0.07059 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MORE към USD?
Текущата цена на MORE към USD е $ 0.07059. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Moonveil?
Пазарната капитализация за MORE е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MORE?
Циркулиращото предлагане на MORE е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MORE?
MORE постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MORE?
MORE достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на MORE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MORE е $ 56.95K USD.
Ще се повиши ли MORE тази година?
MORE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MORE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:26:50 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MORE-към-USD

Сума

MORE
MORE
USD
USD

1 MORE = 0.07059 USD

Търговия на MORE

MORE/USDC
$0.07048
$0.07048$0.07048
-1.06%
MORE/USDT
$0.07055
$0.07055$0.07055
-0.84%

