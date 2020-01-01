Токеномика на MoonEdge (MOONED) Открийте ключова информация за MoonEdge (MOONED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MoonEdge (MOONED) MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Официален уебсайт: https://moonedge.finance/ Бяла книга: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b Купете MOONED сега!

Токеномика и анализ на цената за MoonEdge (MOONED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MoonEdge (MOONED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 372.80K $ 372.80K $ 372.80K Рекорд за всички времена: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001847797488637726 $ 0.001847797488637726 $ 0.001847797488637726 Текуща цена: $ 0.001864 $ 0.001864 $ 0.001864 Научете повече за цената на MoonEdge (MOONED)

Токеномика на MoonEdge (MOONED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MoonEdge (MOONED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOONED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOONED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOONED, разгледайте цената в реално време на токените MOONED!

История на цените на MoonEdge (MOONED) Анализирането на историята на цените на MOONED помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MOONED сега!

Прогноза за цената за MOONED Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOONED? Нашата страница за прогноза за цената MOONED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOONED сега!

