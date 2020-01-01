Токеномика на CryptoCurrency Moons (MOON) Открийте ключова информация за CryptoCurrency Moons (MOON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CryptoCurrency Moons (MOON) Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Официален уебсайт: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/ Изследовател на блокове: https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers Купете MOON сега!

Токеномика и анализ на цената за CryptoCurrency Moons (MOON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CryptoCurrency Moons (MOON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.98M $ 10.98M $ 10.98M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 106.78M $ 106.78M $ 106.78M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.85 $ 0.85 $ 0.85 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.1028 $ 0.1028 $ 0.1028 Научете повече за цената на CryptoCurrency Moons (MOON)

Токеномика на CryptoCurrency Moons (MOON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CryptoCurrency Moons (MOON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOON, разгледайте цената в реално време на токените MOON!

Как да купя MOON Интересувате се да добавите CryptoCurrency Moons (MOON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MOON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MOON в MEXC сега!

История на цените на CryptoCurrency Moons (MOON) Анализирането на историята на цените на MOON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MOON сега!

Прогноза за цената за MOON Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOON? Нашата страница за прогноза за цената MOON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOON сега!

