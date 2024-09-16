Токеномика на Moodeng on Eth (MOODENGETH) Открийте ключова информация за Moodeng on Eth (MOODENGETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moodeng on Eth (MOODENGETH) Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Официален уебсайт: https://moodeng.vip/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Купете MOODENGETH сега!

Токеномика и анализ на цената за Moodeng on Eth (MOODENGETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moodeng on Eth (MOODENGETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Общо предлагане: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Циркулиращо предлагане: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.85M $ 10.85M $ 10.85M Рекорд за всички времена: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 Текуща цена: $ 0.00002578 $ 0.00002578 $ 0.00002578 Научете повече за цената на Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Токеномика на Moodeng on Eth (MOODENGETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moodeng on Eth (MOODENGETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOODENGETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOODENGETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOODENGETH, разгледайте цената в реално време на токените MOODENGETH!

Как да купя MOODENGETH Интересувате се да добавите Moodeng on Eth (MOODENGETH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MOODENGETH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MOODENGETH в MEXC сега!

История на цените на Moodeng on Eth (MOODENGETH) Анализирането на историята на цените на MOODENGETH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MOODENGETH сега!

Прогноза за цената за MOODENGETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOODENGETH? Нашата страница за прогноза за цената MOODENGETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOODENGETH сега!

