Токеномика на Moo Deng (MOODENG)
Информация за Moo Deng (MOODENG)
Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.
Токеномика и анализ на цената за Moo Deng (MOODENG)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moo Deng (MOODENG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Moo Deng (MOODENG)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените MOODENG. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
Moo Deng (MOODENG) is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the viral popularity of a baby pygmy hippopotamus at Thailand's Khao Kheow Open Zoo. The token was created on the Pump.fun memecoin issuance platform and has rapidly gained traction due to its strong community support and viral social media campaigns.
Issuance Mechanism
- Platform: MOODENG was launched on Pump.fun, a platform designed for rapid memecoin creation on Solana.
- Initial Distribution: The token was made available for public trading shortly after launch, with no evidence of a private sale, pre-mine, or staged release. Early buyers could acquire tokens directly on the open market.
- Supply: The total supply and specific emission schedule are not detailed in available sources, but the token reached over 14,900 unique wallet holders and significant trading volume within days of launch.
Allocation Mechanism
- Open Market Distribution: There is no indication of a formal allocation to teams, advisors, or foundations. The token appears to have been distributed entirely through open market mechanisms, typical of memecoins launched on Pump.fun.
- No Team/Insider Allocation: Reports and trading data suggest that the token was not subject to a vesting schedule or reserved allocations for insiders, with all tokens available to the public from inception.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculative Asset: MOODENG is primarily a speculative asset, with its value driven by social media hype, viral marketing, and community engagement.
- No Intrinsic Utility: There is no defined utility for the token beyond trading and holding. It does not confer governance rights, access to services, or yield generation.
- Community Engagement: The main incentive for holding or trading MOODENG is participation in the meme-driven community and the potential for price appreciation.
Locking Mechanism
- No Locking or Staking: There is no evidence of a token locking, staking, or vesting mechanism. All tokens are liquid and tradable immediately upon acquisition.
- No Rewards for Locking: Unlike some DeFi or governance tokens, MOODENG does not offer rewards or multipliers for locking tokens.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and tradable from the moment of launch. There is no vesting or delayed release schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Launched on Pump.fun; open market distribution; no staged release
|Allocation
|100% public/open market; no team, advisor, or foundation allocation
|Usage/Incentive
|Speculative trading; no intrinsic utility; driven by community hype
|Locking
|None; all tokens liquid and tradable immediately
|Unlocking Time
|Immediate; no vesting or delayed unlock
Additional Context and Implications
- Volatility: As a pure memecoin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and viral events.
- No Fundamental Backing: The absence of utility, governance, or yield mechanisms means the token's value is entirely speculative.
- Community-Driven: The token's success and longevity depend on sustained community interest and viral marketing, rather than technical or economic fundamentals.
- Risks: Traders are cautioned about the potential for total loss, as the token's price can be highly unstable and is not anchored by any underlying asset or protocol utility.
Conclusion
Moo Deng (MOODENG) exemplifies the memecoin model: rapid, open-market issuance, no formal allocation or vesting, and value driven by community engagement and viral trends. There are no mechanisms for locking, staking, or scheduled unlocking, and the token's economics are entirely shaped by speculative trading and social media momentum.
Токеномика на Moo Deng (MOODENG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Moo Deng (MOODENG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MOODENG токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MOODENG токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOODENG, разгледайте цената в реално време на токените MOODENG!
Как да купя MOODENG
Интересувате се да добавите Moo Deng (MOODENG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MOODENG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Moo Deng (MOODENG)
Анализирането на историята на цените на MOODENG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за MOODENG
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOODENG? Нашата страница за прогноза за цената MOODENG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете Moo Deng (MOODENG)
Сума
1 MOODENG = 0.16074 USD