Информация за Wise Monkey (MONKY) Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Официален уебсайт: https://wisemonky.com Бяла книга: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Купете MONKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Wise Monkey (MONKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wise Monkey (MONKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Общо предлагане: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Циркулиращо предлагане: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Рекорд за всички времена: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Текуща цена: $ 0.0000008456 $ 0.0000008456 $ 0.0000008456 Научете повече за цената на Wise Monkey (MONKY)

Токеномика на Wise Monkey (MONKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wise Monkey (MONKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONKY, разгледайте цената в реално време на токените MONKY!

