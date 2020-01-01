Токеномика на Infiblue World (MONIE) Открийте ключова информация за Infiblue World (MONIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Infiblue World (MONIE) Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking. Официален уебсайт: https://infiblue.world/ Бяла книга: https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3 Купете MONIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Infiblue World (MONIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infiblue World (MONIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.38M Рекорд за всички времена: $ 0.7599 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00868728746424539 Текуща цена: $ 0.02819

Токеномика на Infiblue World (MONIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Infiblue World (MONIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONIE, разгледайте цената в реално време на токените MONIE!

Как да купя MONIE Интересувате се да добавите Infiblue World (MONIE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MONIE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MONIE в MEXC сега!

История на цените на Infiblue World (MONIE) Анализирането на историята на цените на MONIE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MONIE сега!

Прогноза за цената за MONIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONIE? Нашата страница за прогноза за цената MONIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONIE сега!

