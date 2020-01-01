Токеномика на MongCoin (MONG) Открийте ключова информация за MongCoin (MONG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MongCoin (MONG) The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Официален уебсайт: https://mong.life Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Купете MONG сега!

Токеномика и анализ на цената за MongCoin (MONG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MongCoin (MONG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Общо предлагане: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Циркулиращо предлагане: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Рекорд за всички времена: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Текуща цена: $ 0.000000004186 $ 0.000000004186 $ 0.000000004186 Научете повече за цената на MongCoin (MONG)

Токеномика на MongCoin (MONG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MongCoin (MONG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONG, разгледайте цената в реално време на токените MONG!

Как да купя MONG Интересувате се да добавите MongCoin (MONG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MONG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MONG в MEXC сега!

История на цените на MongCoin (MONG) Анализирането на историята на цените на MONG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MONG сега!

Прогноза за цената за MONG Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONG? Нашата страница за прогноза за цената MONG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONG сега!

