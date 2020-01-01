Токеномика на MON Protocol (MON) Открийте ключова информация за MON Protocol (MON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Официален уебсайт: https://monprotocol.ai/ Бяла книга: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Изследовател на блокове: https://etherscan.io/

Токеномика и анализ на цената за MON Protocol (MON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MON Protocol (MON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.60M $ 11.60M $ 11.60M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 554.94M $ 554.94M $ 554.94M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.5584 $ 0.5584 $ 0.5584 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 Текуща цена: $ 0.0209 $ 0.0209 $ 0.0209 Научете повече за цената на MON Protocol (MON)

Токеномика на MON Protocol (MON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MON Protocol (MON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MON, разгледайте цената в реално време на токените MON!

Интересувате се да добавите MON Protocol (MON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на MON Protocol (MON) Анализирането на историята на цените на MON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MON сега!

Прогноза за цената за MON Искате ли да знаете какъв път може да поеме MON? Нашата страница за прогноза за цената MON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MON сега!

