Токеномика на MOG Coin (MOG) Открийте ключова информация за MOG Coin (MOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MOG Coin (MOG) MOG Coin is a meme coin. Официален уебсайт: https://www.mogcoin.xyz Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy Купете MOG сега!

Токеномика и анализ на цената за MOG Coin (MOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MOG Coin (MOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 502.66M $ 502.66M $ 502.66M Общо предлагане: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Циркулиращо предлагане: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T FDV (оценка при пълна реализация): $ 541.43M $ 541.43M $ 541.43M Рекорд за всички времена: $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 Текуща цена: $ 0.000001287 $ 0.000001287 $ 0.000001287 Научете повече за цената на MOG Coin (MOG)

Токеномика на MOG Coin (MOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MOG Coin (MOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOG, разгледайте цената в реално време на токените MOG!

Как да купя MOG Интересувате се да добавите MOG Coin (MOG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MOG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MOG в MEXC сега!

История на цените на MOG Coin (MOG) Анализирането на историята на цените на MOG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MOG сега!

Прогноза за цената за MOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOG? Нашата страница за прогноза за цената MOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOG сега!

