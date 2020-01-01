Токеномика на Mode Network (MODE) Открийте ключова информация за Mode Network (MODE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mode Network (MODE) Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Официален уебсайт: https://www.mode.network/ Бяла книга: https://docs.mode.network/ Изследовател на блокове: https://explorer.mode.network/ Купете MODE сега!

Токеномика и анализ на цената за Mode Network (MODE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mode Network (MODE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.79M $ 5.79M $ 5.79M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.206 $ 0.206 $ 0.206 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 Текуща цена: $ 0.002317 $ 0.002317 $ 0.002317 Научете повече за цената на Mode Network (MODE)

Токеномика на Mode Network (MODE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mode Network (MODE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MODE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MODE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MODE, разгледайте цената в реално време на токените MODE!

Как да купя MODE Интересувате се да добавите Mode Network (MODE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MODE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MODE в MEXC сега!

История на цените на Mode Network (MODE) Анализирането на историята на цените на MODE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MODE сега!

Прогноза за цената за MODE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MODE? Нашата страница за прогноза за цената MODE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MODE сега!

