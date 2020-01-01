Токеномика на Mocaverse (MOCA) Открийте ключова информация за Mocaverse (MOCA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mocaverse (MOCA) $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Официален уебсайт: https://moca.network/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5 Купете MOCA сега!

Токеномика и анализ на цената за Mocaverse (MOCA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mocaverse (MOCA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 273.88M $ 273.88M $ 273.88M Общо предлагане: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Циркулиращо предлагане: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (оценка при пълна реализация): $ 671.56M $ 671.56M $ 671.56M Рекорд за всички времена: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Текуща цена: $ 0.07555 $ 0.07555 $ 0.07555 Научете повече за цената на Mocaverse (MOCA)

Токеномика на Mocaverse (MOCA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mocaverse (MOCA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOCA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOCA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOCA, разгледайте цената в реално време на токените MOCA!

Как да купя MOCA Интересувате се да добавите Mocaverse (MOCA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MOCA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MOCA в MEXC сега!

История на цените на Mocaverse (MOCA) Анализирането на историята на цените на MOCA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MOCA сега!

Прогноза за цената за MOCA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOCA? Нашата страница за прогноза за цената MOCA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOCA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!