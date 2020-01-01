Токеномика на Moby AI (MOBY) Открийте ключова информация за Moby AI (MOBY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moby AI (MOBY) AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. Официален уебсайт: https://mobyscreener.com/ Бяла книга: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump Купете MOBY сега!

Токеномика и анализ на цената за Moby AI (MOBY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moby AI (MOBY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.13M $ 25.13M $ 25.13M Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.13M $ 25.13M $ 25.13M Рекорд за всички времена: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 Текуща цена: $ 0.025128 $ 0.025128 $ 0.025128 Научете повече за цената на Moby AI (MOBY)

Токеномика на Moby AI (MOBY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moby AI (MOBY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOBY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOBY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOBY, разгледайте цената в реално време на токените MOBY!

История на цените на Moby AI (MOBY) Анализирането на историята на цените на MOBY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MOBY сега!

Прогноза за цената за MOBY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOBY? Нашата страница за прогноза за цената MOBY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOBY сега!

