Minutes Networ в момента се търгува за 0.1692 USD. Има пазарната капитализация от 0.00 USD, като 24-часовият обем на търговия е 882.11 USD. Прегледайте повече данни за MNTX на страницата на MEXC с цени на живо.
Възползвайки се от статистиката на цената на Minutes Networ в реално време, потребителите могат да анализират текущите пазарни тенденции и да прогнозират както краткосрочните, така и дългосрочните движения на цената. С данните в реално време, които са много лесно достъпни за вас, можете да вземате информирани решения и да придобиете представа за потенциалните бъдещи прогнози за цената за Minutes Networ.
За историята на цените на Minutes Networ (MNTX)
Следенето на историята на цените на Minutes Networ е важен инструмент за инвеститорите в криптовалути, който им позволява лесно да проследяват представянето на своите инвестиции. Тази функция предлага изчерпателен преглед на движението на цените на Minutes Networ с течение на времето, включително началната стойност, пиковите цени и цените на затваряне, както и обема на търговията. Освен това тя дава бърз поглед върху дневните процентни промени, като подчертава дните със забележителни ценови колебания. За отбелязване е, че Minutes Networ достигна най-високата си стойност на -, като се изкачи до зашеметяващите 0 USD. Представената тук информация за цените е извлечена изключително от историята на търговията на MEXC, което гарантира надеждност и точност. Нашите исторически данни за цените на Minutes Networ са налични в различни интервали: 1 ден, 1 седмица и 1 месец, обхващащи показатели за отваряне, високо, ниско, затваряне и обем. Тези данни са щателно тествани за последователност, пълнота и точност, което ги прави идеални за търговски симулации и бектестове. Тези набори от данни са достъпни за безплатно изтегляне и се актуализират в реално време, като представляват ценен ресурс за инвеститорите.
Приложения на исторически данни в търговията на Minutes Networ
Историческите данни на Minutes Networ играят ключова роля в стратегиите за търговия. Ето как се използва:
1. Технически анализ: Търговците използват историческите данни на Minutes Networ, за да идентифицират пазарните тенденции и модели. Използвайки инструменти като диаграми и визуални помощни средства, те разпознават моделите, които направляват решенията им за влизане и излизане от пазара. Един ефективен подход включва съхраняване на исторически данни на Minutes Networ в GridDB и анализирането им с Python, използване на библиотеки като Matplotlib за визуализация и Pandas, Numpy и Scipy за анализ на данни.
2. Прогноза за цената: Историческите данни са ключови при прогнозирането на движението на цените на Minutes Networ. Проучвайки минали пазарни тенденции, търговците могат да открият модели и да предвидят бъдещото пазарно поведение. Подробните исторически данни на Minutes Networ на MEXC, предоставящи ежеминутна информация за цените на отваряне, високи, ниски и затваряне, са от решаващо значение за разработването и обучението на прогнозни модели, като по този начин подпомагат вземането на информирани решения за търговия.
3. Управление на риска: Достъпът до исторически данни позволява на търговците да оценят рисковете, свързани с Minutes Networ инвестициите. Помага за разбирането на волатилността на Minutes Networ, което води до по-информирани инвестиционни избори.
4. Управление на портфолио: Историческите данни помагат за проследяване на ефективността на инвестициите във времето. Това позволява на търговците да идентифицират активите, които не се представят добре, и да коригират портфейлите си, за да оптимизират възвръщаемостта.
5. Обучение на ботове за търговия: Историческите пазарни данни за криптовалута OHLC (отворени, високи, ниски, затворени) на Minutes Networ могат да бъдат изтеглени за обучение на Minutes Networ ботове за търговия с цел постигане на по-добри резултати на пазара.
Тези инструменти и ресурси позволяват на търговците да навлязат в дълбочина в историческите данни на Minutes Networ, предоставяйки ценна информация и потенциал за подобряване на техните стратегии за търговия.
