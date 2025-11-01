БорсаDEX+
Цената в реално време на Minutes Networ днес е 0.178 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MNTX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MNTX в MEXC сега.

$0.178
0.00%1D
Minutes Networ (MNTX) Ценова графика на живо
Информация за цената за Minutes Networ (MNTX) (USD)

Цената в реално време за Minutes Networ (MNTX) е$ 0.178. През последните 24 часа MNTX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.1637 до най-висока стойност $ 0.1917, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MNTX е $ 0.5035847309180984, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.12356632139260672.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MNTX има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и -2.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Minutes Networ (MNTX)

$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M

$ 689.88
$ 689.88$ 689.88

$ 89.00M
$ 89.00M$ 89.00M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,703,075.02592564
79,703,075.02592564 79,703,075.02592564

Текущата пазарна капитализация на Minutes Networ е $ 13.83M, като 24-часовият обем на търговията е $ 689.88. Циркулиращото предлагане на MNTX е 77.67M, като общото предлагане е 79703075.02592564. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.00M.

История на цените за Minutes Networ (MNTX) USD

Проследете промените в цените за Minutes Networ днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.0662-27.11%
60 дни$ -0.152-46.07%
90 дни$ -0.2026-53.24%
Minutes Networ Промяна на цената днес

Днес MNTX регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Minutes Networ 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0662 (-27.11%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Minutes Networ 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MNTX отбеляза промяна на $ -0.152 (-46.07%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Minutes Networ 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.2026 (-53.24%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Minutes Networ (MNTX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Minutes Networ сега.

Какво е Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Minutes Networ инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MNTX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Minutes Networ в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Minutes Networ купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Minutes Networ (USD)

Колко ще струва Minutes Networ (MNTX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Minutes Networ (MNTX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Minutes Networ.

Проверете прогнозата за цената за Minutes Networ сега!

Токеномика на Minutes Networ (MNTX)

Разбирането на токеномиката на Minutes Networ (MNTX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MNTX сега!

Как да купя Minutes Networ (MNTX)

Търсите как да купите Minutes Networ? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Minutes Networ от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

За по-задълбочено разбиране на Minutes Networ, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Minutes Networ
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Minutes Networ

Колко струва Minutes Networ (MNTX) днес?
Цената в реално време на MNTX в USD е 0.178 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MNTX към USD?
Текущата цена на MNTX към USD е $ 0.178. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Minutes Networ?
Пазарната капитализация за MNTX е $ 13.83M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MNTX?
Циркулиращото предлагане на MNTX е 77.67M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MNTX?
MNTX постигна ATH цена от 0.5035847309180984 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MNTX?
MNTX достигна ATL цена от 0.12356632139260672 USD.
Какъв е обемът на търговията на MNTX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MNTX е $ 689.88 USD.
Ще се повиши ли MNTX тази година?
MNTX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MNTX за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Minutes Networ (MNTX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

