Токеномика на AssetMantle (MNTL) Открийте ключова информация за AssetMantle (MNTL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AssetMantle (MNTL) AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain. Официален уебсайт: https://assetmantle.one/ Бяла книга: https://docs.assetmantle.one/AssetMantle_Whitepaper/ Изследовател на блокове: https://explorer.assetmantle.one/ Купете MNTL сега!

Токеномика и анализ на цената за AssetMantle (MNTL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AssetMantle (MNTL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 627.93K $ 627.93K $ 627.93K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.31B $ 2.31B $ 2.31B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.19984 $ 0.19984 $ 0.19984 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000232693225837103 $ 0.000232693225837103 $ 0.000232693225837103 Текуща цена: $ 0.000272 $ 0.000272 $ 0.000272 Научете повече за цената на AssetMantle (MNTL)

Токеномика на AssetMantle (MNTL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AssetMantle (MNTL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MNTL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MNTL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNTL, разгледайте цената в реално време на токените MNTL!

Как да купя MNTL Интересувате се да добавите AssetMantle (MNTL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MNTL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MNTL в MEXC сега!

История на цените на AssetMantle (MNTL) Анализирането на историята на цените на MNTL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MNTL сега!

Прогноза за цената за MNTL Искате ли да знаете какъв път може да поеме MNTL? Нашата страница за прогноза за цената MNTL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MNTL сега!

