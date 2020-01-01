Токеномика на Minati Coin (MNTC) Открийте ключова информация за Minati Coin (MNTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Minati Coin (MNTC) Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Официален уебсайт: https://minati.io/ Бяла книга: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7

Токеномика и анализ на цената за Minati Coin (MNTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Minati Coin (MNTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Общо предлагане: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Циркулиращо предлагане: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Рекорд за всички времена: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 Текуща цена: $ 0.4255 $ 0.4255 $ 0.4255 Научете повече за цената на Minati Coin (MNTC)

Токеномика на Minati Coin (MNTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Minati Coin (MNTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MNTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MNTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNTC, разгледайте цената в реално време на токените MNTC!

История на цените на Minati Coin (MNTC) Анализирането на историята на цените на MNTC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MNTC сега!

Прогноза за цената за MNTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MNTC? Нашата страница за прогноза за цената MNTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MNTC сега!

