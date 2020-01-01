Токеномика на Moonray (MNRY) Открийте ключова информация за Moonray (MNRY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Moonray (MNRY) Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation. Официален уебсайт: https://www.moonray.studio/ Бяла книга: https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54 Купете MNRY сега!

Токеномика и анализ на цената за Moonray (MNRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Moonray (MNRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 646.95K $ 646.95K $ 646.95K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 192.09M $ 192.09M $ 192.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Рекорд за всички времена: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00296822894227882 $ 0.00296822894227882 $ 0.00296822894227882 Текуща цена: $ 0.003368 $ 0.003368 $ 0.003368 Научете повече за цената на Moonray (MNRY)

Токеномика на Moonray (MNRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Moonray (MNRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MNRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MNRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNRY, разгледайте цената в реално време на токените MNRY!

История на цените на Moonray (MNRY) Анализирането на историята на цените на MNRY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MNRY сега!

Прогноза за цената за MNRY Искате ли да знаете какъв път може да поеме MNRY? Нашата страница за прогноза за цената MNRY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MNRY сега!

