Информация за Mnemonics (MNEMO) Mnemonics is a community-driven meme coin project on the TON blockchain, engaging meme coin enthusiasts and TON supporters through gamified activities, such as strategic challenges and token exchanges. The project’s mission is to decentralize wealth and foster an inclusive, active community. Официален уебсайт: https://about.mnemonics-coin.com/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1i-o9gHOr6tR3g6OntI22aXo_yePuFLIu/edit Изследовател на блокове: https://verifier.ton.org/EQBkCw8lcwcgk1nSlMko6SV2cf2ZyxnLR8w3t7923ErnzSBX Купете MNEMO сега!

Токеномика и анализ на цената за Mnemonics (MNEMO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mnemonics (MNEMO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 28.00B $ 28.00B $ 28.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 306.82K $ 306.82K $ 306.82K Рекорд за всички времена: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000006521259100003 $ 0.000006521259100003 $ 0.000006521259100003 Текуща цена: $ 0.000010958 $ 0.000010958 $ 0.000010958 Научете повече за цената на Mnemonics (MNEMO)

Токеномика на Mnemonics (MNEMO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mnemonics (MNEMO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MNEMO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MNEMO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MNEMO, разгледайте цената в реално време на токените MNEMO!

Как да купя MNEMO Интересувате се да добавите Mnemonics (MNEMO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MNEMO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MNEMO в MEXC сега!

История на цените на Mnemonics (MNEMO) Анализирането на историята на цените на MNEMO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MNEMO сега!

Прогноза за цената за MNEMO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MNEMO? Нашата страница за прогноза за цената MNEMO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MNEMO сега!

