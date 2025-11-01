БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Marinade Finance днес е 0.1072 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MNDE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MNDE в MEXC сега.Цената в реално време на Marinade Finance днес е 0.1072 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MNDE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MNDE в MEXC сега.

Повече за MNDE

MNDEценова информация

Какво представлява MNDE

Бяла книга MNDE

Официален уебсайт на MNDE

Токеномика на MNDE

MNDE ценова прогноза

MNDE История

Ръководство за закупуване за MNDE

Конвертор на валута MNDE във фиат

MNDE спот

MNDE USDT-M фючърси

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Marinade Finance Лого

Marinade Finance цена(MNDE)

1 MNDE към USD - цена в реално време:

$0.1072
$0.1072$0.1072
-0.09%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:34:41 (UTC+8)

Информация за цената за Marinade Finance (MNDE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.1042
$ 0.1042$ 0.1042
24-часов нисък
$ 0.1075
$ 0.1075$ 0.1075
24-часов висок

$ 0.1042
$ 0.1042$ 0.1042

$ 0.1075
$ 0.1075$ 0.1075

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

+0.09%

-0.09%

-3.52%

-3.52%

Цената в реално време за Marinade Finance (MNDE) е$ 0.1072. През последните 24 часа MNDE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.1042 до най-висока стойност $ 0.1075, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MNDE е $ 0.6674570026607753, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.028223705314342616.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MNDE има промяна от +0.09% за последния час, -0.09% за 24 часа и -3.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Marinade Finance (MNDE)

No.3739

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.62K
$ 56.62K$ 56.62K

$ 75.04M
$ 75.04M$ 75.04M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Текущата пазарна капитализация на Marinade Finance е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.62K. Циркулиращото предлагане на MNDE е 0.00, като общото предлагане е 700000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 75.04M.

История на цените за Marinade Finance (MNDE) USD

Проследете промените в цените за Marinade Finance днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000097-0.09%
30 дни$ -0.0333-23.71%
60 дни$ +0.0172+19.11%
90 дни$ +0.0172+19.11%
Marinade Finance Промяна на цената днес

Днес MNDE регистрира промяна от $ -0.000097 (-0.09%), отразяваща последната му пазарна активност.

Marinade Finance 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0333 (-23.71%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Marinade Finance 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MNDE отбеляза промяна на $ +0.0172 (+19.11%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Marinade Finance 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0172 (+19.11%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Marinade Finance (MNDE) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Marinade Finance сега.

Какво е Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Marinade Finance инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MNDE наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Marinade Finance в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Marinade Finance купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Marinade Finance (USD)

Колко ще струва Marinade Finance (MNDE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Marinade Finance (MNDE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Marinade Finance.

Проверете прогнозата за цената за Marinade Finance сега!

Токеномика на Marinade Finance (MNDE)

Разбирането на токеномиката на Marinade Finance (MNDE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MNDE сега!

Как да купя Marinade Finance (MNDE)

Търсите как да купите Marinade Finance? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Marinade Finance от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MNDE към местни валути

1 Marinade Finance(MNDE) към VND
2,820.968
1 Marinade Finance(MNDE) към AUD
A$0.164016
1 Marinade Finance(MNDE) към GBP
0.081472
1 Marinade Finance(MNDE) към EUR
0.092192
1 Marinade Finance(MNDE) към USD
$0.1072
1 Marinade Finance(MNDE) към MYR
RM0.449168
1 Marinade Finance(MNDE) към TRY
4.50776
1 Marinade Finance(MNDE) към JPY
¥16.5088
1 Marinade Finance(MNDE) към ARS
ARS$155.586864
1 Marinade Finance(MNDE) към RUB
8.660688
1 Marinade Finance(MNDE) към INR
9.51936
1 Marinade Finance(MNDE) към IDR
Rp1,786.665952
1 Marinade Finance(MNDE) към PHP
6.294784
1 Marinade Finance(MNDE) към EGP
￡E.5.063056
1 Marinade Finance(MNDE) към BRL
R$0.575664
1 Marinade Finance(MNDE) към CAD
C$0.15008
1 Marinade Finance(MNDE) към BDT
13.112704
1 Marinade Finance(MNDE) към NGN
155.136624
1 Marinade Finance(MNDE) към COP
$415.502912
1 Marinade Finance(MNDE) към ZAR
R.1.858848
1 Marinade Finance(MNDE) към UAH
4.49704
1 Marinade Finance(MNDE) към TZS
T.Sh.264.03896
1 Marinade Finance(MNDE) към VES
Bs23.6912
1 Marinade Finance(MNDE) към CLP
$100.9824
1 Marinade Finance(MNDE) към PKR
Rs30.111408
1 Marinade Finance(MNDE) към KZT
56.809568
1 Marinade Finance(MNDE) към THB
฿3.474352
1 Marinade Finance(MNDE) към TWD
NT$3.298544
1 Marinade Finance(MNDE) към AED
د.إ0.393424
1 Marinade Finance(MNDE) към CHF
Fr0.08576
1 Marinade Finance(MNDE) към HKD
HK$0.832944
1 Marinade Finance(MNDE) към AMD
֏41.02544
1 Marinade Finance(MNDE) към MAD
.د.م0.9916
1 Marinade Finance(MNDE) към MXN
$1.990704
1 Marinade Finance(MNDE) към SAR
ريال0.402
1 Marinade Finance(MNDE) към ETB
Br16.532384
1 Marinade Finance(MNDE) към KES
KSh13.849168
1 Marinade Finance(MNDE) към JOD
د.أ0.0760048
1 Marinade Finance(MNDE) към PLN
0.395568
1 Marinade Finance(MNDE) към RON
лв0.472752
1 Marinade Finance(MNDE) към SEK
kr1.0184
1 Marinade Finance(MNDE) към BGN
лв0.181168
1 Marinade Finance(MNDE) към HUF
Ft36.069584
1 Marinade Finance(MNDE) към CZK
2.262992
1 Marinade Finance(MNDE) към KWD
د.ك0.0328032
1 Marinade Finance(MNDE) към ILS
0.3484
1 Marinade Finance(MNDE) към BOB
Bs0.740752
1 Marinade Finance(MNDE) към AZN
0.18224
1 Marinade Finance(MNDE) към TJS
SM0.987312
1 Marinade Finance(MNDE) към GEL
0.290512
1 Marinade Finance(MNDE) към AOA
Kz98.258448
1 Marinade Finance(MNDE) към BHD
.د.ب0.0403072
1 Marinade Finance(MNDE) към BMD
$0.1072
1 Marinade Finance(MNDE) към DKK
kr0.693584
1 Marinade Finance(MNDE) към HNL
L2.821504
1 Marinade Finance(MNDE) към MUR
4.903328
1 Marinade Finance(MNDE) към NAD
$1.852416
1 Marinade Finance(MNDE) към NOK
kr1.084864
1 Marinade Finance(MNDE) към NZD
$0.186528
1 Marinade Finance(MNDE) към PAB
B/.0.1072
1 Marinade Finance(MNDE) към PGK
K0.451312
1 Marinade Finance(MNDE) към QAR
ر.ق0.390208
1 Marinade Finance(MNDE) към RSD
дин.10.90224
1 Marinade Finance(MNDE) към UZS
soʻm1,291.565968
1 Marinade Finance(MNDE) към ALL
L8.984432
1 Marinade Finance(MNDE) към ANG
ƒ0.191888
1 Marinade Finance(MNDE) към AWG
ƒ0.191888
1 Marinade Finance(MNDE) към BBD
$0.2144
1 Marinade Finance(MNDE) към BAM
KM0.180096
1 Marinade Finance(MNDE) към BIF
Fr317.0976
1 Marinade Finance(MNDE) към BND
$0.13936
1 Marinade Finance(MNDE) към BSD
$0.1072
1 Marinade Finance(MNDE) към JMD
$17.222752
1 Marinade Finance(MNDE) към KHR
430.521632
1 Marinade Finance(MNDE) към KMF
Fr45.6672
1 Marinade Finance(MNDE) към LAK
2,330.434736
1 Marinade Finance(MNDE) към LKR
රු32.672416
1 Marinade Finance(MNDE) към MDL
L1.81168
1 Marinade Finance(MNDE) към MGA
Ar482.8824
1 Marinade Finance(MNDE) към MOP
P0.858672
1 Marinade Finance(MNDE) към MVR
1.64016
1 Marinade Finance(MNDE) към MWK
MK186.110992
1 Marinade Finance(MNDE) към MZN
MT6.85008
1 Marinade Finance(MNDE) към NPR
रु15.220256
1 Marinade Finance(MNDE) към PYG
760.2624
1 Marinade Finance(MNDE) към RWF
Fr155.7616
1 Marinade Finance(MNDE) към SBD
$0.882256
1 Marinade Finance(MNDE) към SCR
1.487936
1 Marinade Finance(MNDE) към SRD
$4.1272
1 Marinade Finance(MNDE) към SVC
$0.938
1 Marinade Finance(MNDE) към SZL
L1.85992
1 Marinade Finance(MNDE) към TMT
m0.3752
1 Marinade Finance(MNDE) към TND
د.ت0.3148464
1 Marinade Finance(MNDE) към TTD
$0.725744
1 Marinade Finance(MNDE) към UGX
Sh373.4848
1 Marinade Finance(MNDE) към XAF
Fr60.9968
1 Marinade Finance(MNDE) към XCD
$0.28944
1 Marinade Finance(MNDE) към XOF
Fr60.9968
1 Marinade Finance(MNDE) към XPF
Fr11.0416
1 Marinade Finance(MNDE) към BWP
P1.440768
1 Marinade Finance(MNDE) към BZD
$0.215472
1 Marinade Finance(MNDE) към CVE
$10.215088
1 Marinade Finance(MNDE) към DJF
Fr18.9744
1 Marinade Finance(MNDE) към DOP
$6.870448
1 Marinade Finance(MNDE) към DZD
د.ج13.932784
1 Marinade Finance(MNDE) към FJD
$0.242272
1 Marinade Finance(MNDE) към GNF
Fr932.104
1 Marinade Finance(MNDE) към GTQ
Q0.822224
1 Marinade Finance(MNDE) към GYD
$22.449824
1 Marinade Finance(MNDE) към ISK
kr13.4

Marinade Finance ресурс

За по-задълбочено разбиране на Marinade Finance, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Marinade Finance
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Marinade Finance

Колко струва Marinade Finance (MNDE) днес?
Цената в реално време на MNDE в USD е 0.1072 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MNDE към USD?
Текущата цена на MNDE към USD е $ 0.1072. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Marinade Finance?
Пазарната капитализация за MNDE е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MNDE?
Циркулиращото предлагане на MNDE е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MNDE?
MNDE постигна ATH цена от 0.6674570026607753 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MNDE?
MNDE достигна ATL цена от 0.028223705314342616 USD.
Какъв е обемът на търговията на MNDE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MNDE е $ 56.62K USD.
Ще се повиши ли MNDE тази година?
MNDE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MNDE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:34:41 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Marinade Finance (MNDE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MNDE-към-USD

Сума

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.1072 USD

Търговия на MNDE

MNDE/USDT
$0.1072
$0.1072$0.1072
+0.09%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,159.04
$109,159.04$109,159.04

-0.96%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,819.83
$3,819.83$3,819.83

-1.06%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02974
$0.02974$0.02974

-7.58%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.81
$184.81$184.81

-1.78%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,819.83
$3,819.83$3,819.83

-1.06%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,159.04
$109,159.04$109,159.04

-0.96%

Solana Лого

Solana

SOL

$184.81
$184.81$184.81

-1.78%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4979
$2.4979$2.4979

-1.03%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,075.89
$1,075.89$1,075.89

-0.78%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000704
$0.0000704$0.0000704

+40.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09276
$0.09276$0.09276

+827.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00064
$0.00064$0.00064

+255.55%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000588
$0.000588$0.000588

+194.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000083
$0.00000083$0.00000083

+29.68%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%