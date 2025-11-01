Какво е Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators. Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Токеномика на Marinade Finance (MNDE)

Разбирането на токеномиката на Marinade Finance (MNDE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MNDE сега!

Marinade Finance ресурс

За по-задълбочено разбиране на Marinade Finance, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно Marinade Finance Колко струва Marinade Finance (MNDE) днес? Цената в реално време на MNDE в USD е 0.1072 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на MNDE към USD? $ 0.1072 . Проверете Текущата цена на MNDE към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на Marinade Finance? Пазарната капитализация за MNDE е $ 0.00 USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на MNDE? Циркулиращото предлагане на MNDE е 0.00 USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MNDE? MNDE постигна ATH цена от 0.6674570026607753 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MNDE? MNDE достигна ATL цена от 0.028223705314342616 USD . Какъв е обемът на търговията на MNDE? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MNDE е $ 56.62K USD . Ще се повиши ли MNDE тази година? MNDE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MNDE за по-задълбочен анализ.

