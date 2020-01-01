Токеномика на MetaMUI (MMUI) Открийте ключова информация за MetaMUI (MMUI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MetaMUI (MMUI) MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation. Официален уебсайт: https://sovereignwallet.network/ Бяла книга: https://sovereignwallet-network.github.io/Home-whitepaper/MetaMUI-Blockchain-White-Paper.pdf Изследовател на блокове: https://scan.metamui.id/dashboard Купете MMUI сега!

Токеномика и анализ на цената за MetaMUI (MMUI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MetaMUI (MMUI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.86M $ 31.86M $ 31.86M Общо предлагане: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Циркулиращо предлагане: $ 476.25M $ 476.25M $ 476.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 53.52M $ 53.52M $ 53.52M Рекорд за всички времена: $ 0.6474 $ 0.6474 $ 0.6474 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 $ 0.02990363044572816 Текуща цена: $ 0.0669 $ 0.0669 $ 0.0669 Научете повече за цената на MetaMUI (MMUI)

Токеномика на MetaMUI (MMUI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MetaMUI (MMUI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MMUI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MMUI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MMUI, разгледайте цената в реално време на токените MMUI!

Как да купя MMUI Интересувате се да добавите MetaMUI (MMUI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MMUI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MMUI в MEXC сега!

История на цените на MetaMUI (MMUI) Анализирането на историята на цените на MMUI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MMUI сега!

Прогноза за цената за MMUI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MMUI? Нашата страница за прогноза за цената MMUI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MMUI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!