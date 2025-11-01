БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на MULTIVERSE MONKEY днес е 0.00491 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MMON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MMON в MEXC сега.Цената в реално време на MULTIVERSE MONKEY днес е 0.00491 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MMON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MMON в MEXC сега.

Повече за MMON

MMONценова информация

Какво представлява MMON

Бяла книга MMON

Официален уебсайт на MMON

Токеномика на MMON

MMON ценова прогноза

MMON История

Ръководство за закупуване за MMON

Конвертор на валута MMON във фиат

MMON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

MULTIVERSE MONKEY Лого

MULTIVERSE MONKEY цена(MMON)

1 MMON към USD - цена в реално време:

$0.00491
$0.00491$0.00491
-1.80%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:03:45 (UTC+8)

Информация за цената за MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00489
$ 0.00489$ 0.00489
24-часов нисък
$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066
24-часов висок

$ 0.00489
$ 0.00489$ 0.00489

$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

-0.81%

-1.79%

-24.47%

-24.47%

Цената в реално време за MULTIVERSE MONKEY (MMON) е$ 0.00491. През последните 24 часа MMON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00489 до най-висока стойност $ 0.0066, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MMON е $ 0.042695293829316555, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.001606689268571319.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MMON има промяна от -0.81% за последния час, -1.79% за 24 часа и -24.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4103

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 117.83K
$ 117.83K$ 117.83K

$ 29.46M
$ 29.46M$ 29.46M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Текущата пазарна капитализация на MULTIVERSE MONKEY е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 117.83K. Циркулиращото предлагане на MMON е 0.00, като общото предлагане е 5999999999.5. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 29.46M.

История на цените за MULTIVERSE MONKEY (MMON) USD

Проследете промените в цените за MULTIVERSE MONKEY днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00009-1.79%
30 дни$ -0.00718-59.39%
60 дни$ -0.01565-76.12%
90 дни$ -0.01309-72.73%
MULTIVERSE MONKEY Промяна на цената днес

Днес MMON регистрира промяна от $ -0.00009 (-1.79%), отразяваща последната му пазарна активност.

MULTIVERSE MONKEY 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00718 (-59.39%), което показва краткосрочното представяне на токена.

MULTIVERSE MONKEY 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MMON отбеляза промяна на $ -0.01565 (-76.12%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

MULTIVERSE MONKEY 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.01309 (-72.73%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на MULTIVERSE MONKEY (MMON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за MULTIVERSE MONKEY сега.

Какво е MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите MULTIVERSE MONKEY инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MMON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за MULTIVERSE MONKEY в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано MULTIVERSE MONKEY купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за MULTIVERSE MONKEY (USD)

Колко ще струва MULTIVERSE MONKEY (MMON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от MULTIVERSE MONKEY (MMON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за MULTIVERSE MONKEY.

Проверете прогнозата за цената за MULTIVERSE MONKEY сега!

Токеномика на MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Разбирането на токеномиката на MULTIVERSE MONKEY (MMON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MMON сега!

Как да купя MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Търсите как да купите MULTIVERSE MONKEY? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите MULTIVERSE MONKEY от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MMON към местни валути

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към VND
129.20665
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към AUD
A$0.0074632
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към GBP
0.0037316
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към EUR
0.0042226
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към USD
$0.00491
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MYR
RM0.0205729
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към TRY
0.2064655
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към JPY
¥0.75614
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към ARS
ARS$7.1159157
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към RUB
0.396728
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към INR
0.436008
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към IDR
Rp81.8333006
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към PHP
0.2882661
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към EGP
￡E.0.2318993
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BRL
R$0.0263667
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към CAD
C$0.006874
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BDT
0.6005912
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към NGN
7.1056047
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към COP
$18.95751
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към ZAR
R.0.0850903
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към UAH
0.2059745
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към TZS
T.Sh.12.0935755
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към VES
Bs1.08511
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към CLP
$4.62522
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към PKR
Rs1.3791699
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към KZT
2.6020054
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към THB
฿0.1591331
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към TWD
NT$0.1510316
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към AED
د.إ0.0180197
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към CHF
Fr0.003928
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към HKD
HK$0.0381507
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към AMD
֏1.879057
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MAD
.د.م0.0454175
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MXN
$0.0911296
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към SAR
ريال0.0184125
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към ETB
Br0.7572202
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към KES
KSh0.6343229
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към JOD
د.أ0.00348119
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към PLN
0.0181179
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към RON
лв0.021604
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към SEK
kr0.0465959
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BGN
лв0.0082979
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към HUF
Ft1.6515276
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към CZK
0.103601
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към KWD
د.ك0.00150246
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към ILS
0.0159575
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BOB
Bs0.0339281
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към AZN
0.008347
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към TJS
SM0.0452211
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към GEL
0.0133061
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към AOA
Kz4.5004569
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BHD
.د.ب0.00184616
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BMD
$0.00491
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към DKK
kr0.0317677
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към HNL
L0.1292312
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MUR
0.2245834
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към NAD
$0.0848448
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към NOK
kr0.0496892
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към NZD
$0.0085434
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към PAB
B/.0.00491
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към PGK
K0.0206711
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към QAR
ر.ق0.0178724
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към RSD
дин.0.4989542
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към UZS
soʻm59.1566129
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към ALL
L0.4115071
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към ANG
ƒ0.0087889
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към AWG
ƒ0.0087889
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BBD
$0.00982
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BAM
KM0.0082488
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BIF
Fr14.52378
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BND
$0.006383
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BSD
$0.00491
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към JMD
$0.7888406
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към KHR
19.7188546
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към KMF
Fr2.09166
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към LAK
106.7391283
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към LKR
රු1.4964698
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MDL
L0.082979
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MGA
Ar22.117095
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MOP
P0.0393291
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MVR
0.075123
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MWK
MK8.5243001
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към MZN
MT0.313749
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към NPR
रु0.6971218
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към PYG
34.82172
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към RWF
Fr7.13423
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към SBD
$0.0404093
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към SCR
0.0681508
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към SRD
$0.189035
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към SVC
$0.0429625
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към SZL
L0.0851885
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към TMT
m0.017185
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към TND
د.ت0.01442067
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към TTD
$0.0332407
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към UGX
Sh17.10644
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към XAF
Fr2.78888
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към XCD
$0.013257
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към XOF
Fr2.78888
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към XPF
Fr0.50573
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BWP
P0.0659904
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към BZD
$0.0098691
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към CVE
$0.4678739
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към DJF
Fr0.87398
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към DOP
$0.3146819
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към DZD
د.ج0.6381527
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към FJD
$0.0110966
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към GNF
Fr42.69245
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към GTQ
Q0.0376597
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към GYD
$1.0282522
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) към ISK
kr0.61375

MULTIVERSE MONKEY ресурс

За по-задълбочено разбиране на MULTIVERSE MONKEY, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на MULTIVERSE MONKEY
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно MULTIVERSE MONKEY

Колко струва MULTIVERSE MONKEY (MMON) днес?
Цената в реално време на MMON в USD е 0.00491 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MMON към USD?
Текущата цена на MMON към USD е $ 0.00491. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на MULTIVERSE MONKEY?
Пазарната капитализация за MMON е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MMON?
Циркулиращото предлагане на MMON е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MMON?
MMON постигна ATH цена от 0.042695293829316555 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MMON?
MMON достигна ATL цена от 0.001606689268571319 USD.
Какъв е обемът на търговията на MMON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MMON е $ 117.83K USD.
Ще се повиши ли MMON тази година?
MMON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MMON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:03:45 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MMON-към-USD

Сума

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00491 USD

Търговия на MMON

MMON/USDT
$0.00491
$0.00491$0.00491
-1.79%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,828.18
$108,828.18$108,828.18

-1.26%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.36
$3,818.36$3,818.36

-1.10%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03017
$0.03017$0.03017

-6.24%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.12
$185.12$185.12

-1.61%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,818.36
$3,818.36$3,818.36

-1.10%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$108,828.18
$108,828.18$108,828.18

-1.26%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.12
$185.12$185.12

-1.61%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4912
$2.4912$2.4912

-1.29%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,073.83
$1,073.83$1,073.83

-0.97%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000771
$0.0000771$0.0000771

+54.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09686
$0.09686$0.09686

+868.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00073
$0.00073$0.00073

+305.55%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000538
$0.000538$0.000538

+169.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004712
$0.000000004712$0.000000004712

+73.74%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003275
$0.0000000000000000000000003275$0.0000000000000000000000003275

+26.01%