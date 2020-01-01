Токеномика на MILC Platform (MLT) Открийте ключова информация за MILC Platform (MLT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Официален уебсайт: https://www.milc.global/ Бяла книга: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d

Токеномика и анализ на цената за MILC Platform (MLT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MILC Platform (MLT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 Текуща цена: $ 0.01106 $ 0.01106 $ 0.01106 Научете повече за цената на MILC Platform (MLT)

Токеномика на MILC Platform (MLT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MILC Platform (MLT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MLT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MLT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MLT, разгледайте цената в реално време на токените MLT!

Как да купя MLT Интересувате се да добавите MILC Platform (MLT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MLT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на MILC Platform (MLT) Анализирането на историята на цените на MLT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MLT сега!

Прогноза за цената за MLT Искате ли да знаете какъв път може да поеме MLT? Нашата страница за прогноза за цената MLT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MLT сега!

