Информация за My Lovely Planet (MLC) My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Официален уебсайт: https://www.mylovelyplanet.org/ Бяла книга: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Купете MLC сега!

Токеномика и анализ на цената за My Lovely Planet (MLC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за My Lovely Planet (MLC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.49M $ 20.49M $ 20.49M Общо предлагане: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Циркулиращо предлагане: $ 71.42M $ 71.42M $ 71.42M FDV (оценка при пълна реализация): $ 65.99M $ 65.99M $ 65.99M Рекорд за всички времена: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 Текуща цена: $ 0.2869 $ 0.2869 $ 0.2869 Научете повече за цената на My Lovely Planet (MLC)

Токеномика на My Lovely Planet (MLC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на My Lovely Planet (MLC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MLC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MLC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MLC, разгледайте цената в реално време на токените MLC!

Как да купя MLC Интересувате се да добавите My Lovely Planet (MLC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MLC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MLC в MEXC сега!

История на цените на My Lovely Planet (MLC) Анализирането на историята на цените на MLC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MLC сега!

Прогноза за цената за MLC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MLC? Нашата страница за прогноза за цената MLC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MLC сега!

