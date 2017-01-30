Токеномика на Maker (MKR) Открийте ключова информация за Maker (MKR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Maker (MKR) DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc. Официален уебсайт: https://makerdao.com/ Бяла книга: https://makerdao.com/en/whitepaper/#overview-of-the-dai-stablecoin-system Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/Maker Купете MKR сега!

Токеномика и анализ на цената за Maker (MKR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Maker (MKR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Рекорд за всички времена: $ 6,332.9 $ 6,332.9 $ 6,332.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 Текуща цена: $ 1,972.6 $ 1,972.6 $ 1,972.6 Научете повече за цената на Maker (MKR)

Токеномика на Maker (MKR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Maker (MKR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MKR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MKR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MKR, разгледайте цената в реално време на токените MKR!

Как да купя MKR Интересувате се да добавите Maker (MKR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MKR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MKR в MEXC сега!

История на цените на Maker (MKR) Анализирането на историята на цените на MKR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MKR сега!

Прогноза за цената за MKR Искате ли да знаете какъв път може да поеме MKR? Нашата страница за прогноза за цената MKR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MKR сега!

