Цената в реално време на Black Mirror днес е 0.008823 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MIRROR към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MIRROR в MEXC сега.

Повече за MIRROR

MIRRORценова информация

Какво представлява MIRROR

Бяла книга MIRROR

Официален уебсайт на MIRROR

Токеномика на MIRROR

MIRROR ценова прогноза

MIRROR История

Ръководство за закупуване за MIRROR

Конвертор на валута MIRROR във фиат

MIRROR спот

MIRROR USDT-M фючърси

Black Mirror Лого

Black Mirror цена(MIRROR)

1 MIRROR към USD - цена в реално време:

$0.008824
$0.008824$0.008824
+0.46%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:33:54 (UTC+8)

Информация за цената за Black Mirror (MIRROR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00793
$ 0.00793$ 0.00793
24-часов нисък
$ 0.009642
$ 0.009642$ 0.009642
24-часов висок

$ 0.00793
$ 0.00793$ 0.00793

$ 0.009642
$ 0.009642$ 0.009642

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.008786149593027325
$ 0.008786149593027325$ 0.008786149593027325

+0.07%

+0.46%

-5.46%

-5.46%

Цената в реално време за Black Mirror (MIRROR) е$ 0.008823. През последните 24 часа MIRROR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00793 до най-висока стойност $ 0.009642, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MIRROR е $ 0.08619121021102388, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.008786149593027325.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MIRROR има промяна от +0.07% за последния час, +0.46% за 24 часа и -5.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Black Mirror (MIRROR)

No.2241

$ 846.80K
$ 846.80K$ 846.80K

$ 104.20K
$ 104.20K$ 104.20K

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Текущата пазарна капитализация на Black Mirror е $ 846.80K, като 24-часовият обем на търговията е $ 104.20K. Циркулиращото предлагане на MIRROR е 95.98M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.82M.

История на цените за Black Mirror (MIRROR) USD

Проследете промените в цените за Black Mirror днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0000404+0.46%
30 дни$ -0.014687-62.48%
60 дни$ -0.011177-55.89%
90 дни$ -0.011177-55.89%
Black Mirror Промяна на цената днес

Днес MIRROR регистрира промяна от $ +0.0000404 (+0.46%), отразяваща последната му пазарна активност.

Black Mirror 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.014687 (-62.48%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Black Mirror 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MIRROR отбеляза промяна на $ -0.011177 (-55.89%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Black Mirror 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.011177 (-55.89%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Black Mirror (MIRROR) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Black Mirror сега.

Какво е Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Black Mirror инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете MIRROR наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Black Mirror в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Black Mirror купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Black Mirror (USD)

Колко ще струва Black Mirror (MIRROR) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Black Mirror (MIRROR) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Black Mirror.

Проверете прогнозата за цената за Black Mirror сега!

Токеномика на Black Mirror (MIRROR)

Разбирането на токеномиката на Black Mirror (MIRROR) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MIRROR сега!

Как да купя Black Mirror (MIRROR)

Търсите как да купите Black Mirror? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Black Mirror от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

MIRROR към местни валути

1 Black Mirror(MIRROR) към VND
232.177245
1 Black Mirror(MIRROR) към AUD
A$0.01349919
1 Black Mirror(MIRROR) към GBP
0.00670548
1 Black Mirror(MIRROR) към EUR
0.00758778
1 Black Mirror(MIRROR) към USD
$0.008823
1 Black Mirror(MIRROR) към MYR
RM0.03696837
1 Black Mirror(MIRROR) към TRY
0.37100715
1 Black Mirror(MIRROR) към JPY
¥1.358742
1 Black Mirror(MIRROR) към ARS
ARS$12.80543751
1 Black Mirror(MIRROR) към RUB
0.71281017
1 Black Mirror(MIRROR) към INR
0.7834824
1 Black Mirror(MIRROR) към IDR
Rp147.04994118
1 Black Mirror(MIRROR) към PHP
0.51808656
1 Black Mirror(MIRROR) към EGP
￡E.0.41671029
1 Black Mirror(MIRROR) към BRL
R$0.04737951
1 Black Mirror(MIRROR) към CAD
C$0.0123522
1 Black Mirror(MIRROR) към BDT
1.07922936
1 Black Mirror(MIRROR) към NGN
12.76838091
1 Black Mirror(MIRROR) към COP
$34.19759508
1 Black Mirror(MIRROR) към ZAR
R.0.15299082
1 Black Mirror(MIRROR) към UAH
0.37012485
1 Black Mirror(MIRROR) към TZS
T.Sh.21.73149015
1 Black Mirror(MIRROR) към VES
Bs1.949883
1 Black Mirror(MIRROR) към CLP
$8.311266
1 Black Mirror(MIRROR) към PKR
Rs2.47829247
1 Black Mirror(MIRROR) към KZT
4.67566062
1 Black Mirror(MIRROR) към THB
฿0.28595343
1 Black Mirror(MIRROR) към TWD
NT$0.27148371
1 Black Mirror(MIRROR) към AED
د.إ0.03238041
1 Black Mirror(MIRROR) към CHF
Fr0.0070584
1 Black Mirror(MIRROR) към HKD
HK$0.06855471
1 Black Mirror(MIRROR) към AMD
֏3.3765621
1 Black Mirror(MIRROR) към MAD
.د.م0.08161275
1 Black Mirror(MIRROR) към MXN
$0.16384311
1 Black Mirror(MIRROR) към SAR
ريال0.03308625
1 Black Mirror(MIRROR) към ETB
Br1.36068306
1 Black Mirror(MIRROR) към KES
KSh1.13984337
1 Black Mirror(MIRROR) към JOD
د.أ0.006255507
1 Black Mirror(MIRROR) към PLN
0.03255687
1 Black Mirror(MIRROR) към RON
лв0.03890943
1 Black Mirror(MIRROR) към SEK
kr0.0838185
1 Black Mirror(MIRROR) към BGN
лв0.01491087
1 Black Mirror(MIRROR) към HUF
Ft2.96867481
1 Black Mirror(MIRROR) към CZK
0.18625353
1 Black Mirror(MIRROR) към KWD
د.ك0.002699838
1 Black Mirror(MIRROR) към ILS
0.02867475
1 Black Mirror(MIRROR) към BOB
Bs0.06096693
1 Black Mirror(MIRROR) към AZN
0.0149991
1 Black Mirror(MIRROR) към TJS
SM0.08125983
1 Black Mirror(MIRROR) към GEL
0.02391033
1 Black Mirror(MIRROR) към AOA
Kz8.08707357
1 Black Mirror(MIRROR) към BHD
.د.ب0.003317448
1 Black Mirror(MIRROR) към BMD
$0.008823
1 Black Mirror(MIRROR) към DKK
kr0.05708481
1 Black Mirror(MIRROR) към HNL
L0.23222136
1 Black Mirror(MIRROR) към MUR
0.40356402
1 Black Mirror(MIRROR) към NAD
$0.15246144
1 Black Mirror(MIRROR) към NOK
kr0.08928876
1 Black Mirror(MIRROR) към NZD
$0.01535202
1 Black Mirror(MIRROR) към PAB
B/.0.008823
1 Black Mirror(MIRROR) към PGK
K0.03714483
1 Black Mirror(MIRROR) към QAR
ر.ق0.03211572
1 Black Mirror(MIRROR) към RSD
дин.0.8972991
1 Black Mirror(MIRROR) към UZS
soʻm106.30118037
1 Black Mirror(MIRROR) към ALL
L0.73945563
1 Black Mirror(MIRROR) към ANG
ƒ0.01579317
1 Black Mirror(MIRROR) към AWG
ƒ0.01579317
1 Black Mirror(MIRROR) към BBD
$0.017646
1 Black Mirror(MIRROR) към BAM
KM0.01482264
1 Black Mirror(MIRROR) към BIF
Fr26.098434
1 Black Mirror(MIRROR) към BND
$0.0114699
1 Black Mirror(MIRROR) към BSD
$0.008823
1 Black Mirror(MIRROR) към JMD
$1.41750318
1 Black Mirror(MIRROR) към KHR
35.43369738
1 Black Mirror(MIRROR) към KMF
Fr3.758598
1 Black Mirror(MIRROR) към LAK
191.80434399
1 Black Mirror(MIRROR) към LKR
රු2.68907394
1 Black Mirror(MIRROR) към MDL
L0.1491087
1 Black Mirror(MIRROR) към MGA
Ar39.7432035
1 Black Mirror(MIRROR) към MOP
P0.07067223
1 Black Mirror(MIRROR) към MVR
0.1349919
1 Black Mirror(MIRROR) към MWK
MK15.31769853
1 Black Mirror(MIRROR) към MZN
MT0.5637897
1 Black Mirror(MIRROR) към NPR
रु1.25268954
1 Black Mirror(MIRROR) към PYG
62.572716
1 Black Mirror(MIRROR) към RWF
Fr12.819819
1 Black Mirror(MIRROR) към SBD
$0.07261329
1 Black Mirror(MIRROR) към SCR
0.12246324
1 Black Mirror(MIRROR) към SRD
$0.3396855
1 Black Mirror(MIRROR) към SVC
$0.07720125
1 Black Mirror(MIRROR) към SZL
L0.15307905
1 Black Mirror(MIRROR) към TMT
m0.0308805
1 Black Mirror(MIRROR) към TND
د.ت0.025913151
1 Black Mirror(MIRROR) към TTD
$0.05973171
1 Black Mirror(MIRROR) към UGX
Sh30.739332
1 Black Mirror(MIRROR) към XAF
Fr5.020287
1 Black Mirror(MIRROR) към XCD
$0.0238221
1 Black Mirror(MIRROR) към XOF
Fr5.020287
1 Black Mirror(MIRROR) към XPF
Fr0.908769
1 Black Mirror(MIRROR) към BWP
P0.11858112
1 Black Mirror(MIRROR) към BZD
$0.01773423
1 Black Mirror(MIRROR) към CVE
$0.84074367
1 Black Mirror(MIRROR) към DJF
Fr1.561671
1 Black Mirror(MIRROR) към DOP
$0.56546607
1 Black Mirror(MIRROR) към DZD
د.ج1.14672531
1 Black Mirror(MIRROR) към FJD
$0.01993998
1 Black Mirror(MIRROR) към GNF
Fr76.715985
1 Black Mirror(MIRROR) към GTQ
Q0.06767241
1 Black Mirror(MIRROR) към GYD
$1.84771266
1 Black Mirror(MIRROR) към ISK
kr1.102875

Black Mirror ресурс

За по-задълбочено разбиране на Black Mirror, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Black Mirror
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Black Mirror

Колко струва Black Mirror (MIRROR) днес?
Цената в реално време на MIRROR в USD е 0.008823 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MIRROR към USD?
Текущата цена на MIRROR към USD е $ 0.008823. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Black Mirror?
Пазарната капитализация за MIRROR е $ 846.80K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MIRROR?
Циркулиращото предлагане на MIRROR е 95.98M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MIRROR?
MIRROR постигна ATH цена от 0.08619121021102388 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MIRROR?
MIRROR достигна ATL цена от 0.008786149593027325 USD.
Какъв е обемът на търговията на MIRROR?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MIRROR е $ 104.20K USD.
Ще се повиши ли MIRROR тази година?
MIRROR може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MIRROR за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:33:54 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Black Mirror (MIRROR)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MIRROR-към-USD

Сума

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.008823 USD

Търговия на MIRROR

MIRROR/USDT
$0.008824
$0.008824$0.008824
+0.53%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

