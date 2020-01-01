Токеномика на Project MIRAI (MIRAI) Открийте ключова информация за Project MIRAI (MIRAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Project MIRAI (MIRAI) Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems. Официален уебсайт: https://linktr.ee/mirai_terminal Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5evN2exivZXJfLaA1KhHfiJKWfwH8znqyH36w1SFz89Y Купете MIRAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Project MIRAI (MIRAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Project MIRAI (MIRAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Рекорд за всички времена: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003264375653505377 $ 0.003264375653505377 $ 0.003264375653505377 Текуща цена: $ 0.003275 $ 0.003275 $ 0.003275 Научете повече за цената на Project MIRAI (MIRAI)

Токеномика на Project MIRAI (MIRAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Project MIRAI (MIRAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIRAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIRAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIRAI, разгледайте цената в реално време на токените MIRAI!

Как да купя MIRAI Интересувате се да добавите Project MIRAI (MIRAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MIRAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MIRAI в MEXC сега!

История на цените на Project MIRAI (MIRAI) Анализирането на историята на цените на MIRAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MIRAI сега!

Прогноза за цената за MIRAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме MIRAI? Нашата страница за прогноза за цената MIRAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MIRAI сега!

