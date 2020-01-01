Токеномика на Mirror Protocol (MIR) Открийте ключова информация за Mirror Protocol (MIR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Официален уебсайт: https://mirror.finance Бяла книга: https://docs.mirror.finance Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608

Токеномика и анализ на цената за Mirror Protocol (MIR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mirror Protocol (MIR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 981.11K $ 981.11K $ 981.11K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.01262 $ 0.01262 $ 0.01262 Научете повече за цената на Mirror Protocol (MIR)

Токеномика на Mirror Protocol (MIR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mirror Protocol (MIR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIR, разгледайте цената в реално време на токените MIR!

Как да купя MIR Интересувате се да добавите Mirror Protocol (MIR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MIR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Mirror Protocol (MIR) Анализирането на историята на цените на MIR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MIR сега!

Прогноза за цената за MIR Искате ли да знаете какъв път може да поеме MIR? Нашата страница за прогноза за цената MIR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MIR сега!

