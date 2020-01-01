Токеномика на MINX TOKEN (MINX) Открийте ключова информация за MINX TOKEN (MINX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MINX TOKEN (MINX) Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Официален уебсайт: https://www.minxtoken.io/ Бяла книга: https://whitepaper.minxtoken.io/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Купете MINX сега!

Токеномика и анализ на цената за MINX TOKEN (MINX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MINX TOKEN (MINX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 135.77K $ 135.77K $ 135.77K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.05731 $ 0.05731 $ 0.05731 Научете повече за цената на MINX TOKEN (MINX)

Токеномика на MINX TOKEN (MINX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MINX TOKEN (MINX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MINX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MINX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MINX, разгледайте цената в реално време на токените MINX!

Как да купя MINX Интересувате се да добавите MINX TOKEN (MINX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MINX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MINX в MEXC сега!

История на цените на MINX TOKEN (MINX) Анализирането на историята на цените на MINX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MINX сега!

Прогноза за цената за MINX Искате ли да знаете какъв път може да поеме MINX? Нашата страница за прогноза за цената MINX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MINX сега!

