Информация за Mina Protocol (MINA) Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Официален уебсайт: https://minaprotocol.com/ Бяла книга: https://minaprotocol.com/docs Изследовател на блокове: https://minaexplorer.com/

Токеномика и анализ на цената за Mina Protocol (MINA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mina Protocol (MINA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 240.08M Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 1.25B FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 12.013 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.14716687850259458 Текуща цена: $ 0.1927

Токеномика на Mina Protocol (MINA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mina Protocol (MINA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MINA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MINA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MINA, разгледайте цената в реално време на токените MINA!

История на цените на Mina Protocol (MINA) Анализирането на историята на цените на MINA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MINA сега!

Прогноза за цената за MINA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MINA? Нашата страница за прогноза за цената MINA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MINA сега!

