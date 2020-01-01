Токеномика на MINE COIN (MIH) Открийте ключова информация за MINE COIN (MIH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MINE COIN (MIH) MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants. Официален уебсайт: https://mineholdings.io/ Бяла книга: https://mih.gitbook.io/mine-holdings Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF Купете MIH сега!

Токеномика и анализ на цената за MINE COIN (MIH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MINE COIN (MIH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 412.40M $ 412.40M $ 412.40M Рекорд за всички времена: $ 0.3663 $ 0.3663 $ 0.3663 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 Текуща цена: $ 0.2062 $ 0.2062 $ 0.2062 Научете повече за цената на MINE COIN (MIH)

Токеномика на MINE COIN (MIH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MINE COIN (MIH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MIH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MIH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MIH, разгледайте цената в реално време на токените MIH!

Как да купя MIH Интересувате се да добавите MINE COIN (MIH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MIH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MIH в MEXC сега!

История на цените на MINE COIN (MIH) Анализирането на историята на цените на MIH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MIH сега!

Прогноза за цената за MIH Искате ли да знаете какъв път може да поеме MIH? Нашата страница за прогноза за цената MIH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MIH сега!

