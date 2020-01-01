Токеномика на Micro GPT (MICRO) Открийте ключова информация за Micro GPT (MICRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Micro GPT (MICRO) MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, Официален уебсайт: https://www.microgpt.io/ Бяла книга: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5 Купете MICRO сега!

Токеномика и анализ на цената за Micro GPT (MICRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Micro GPT (MICRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 964.59K $ 964.59K $ 964.59K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Рекорд за всички времена: $ 0.05591 $ 0.05591 $ 0.05591 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 Текуща цена: $ 0.001287 $ 0.001287 $ 0.001287 Научете повече за цената на Micro GPT (MICRO)

Токеномика на Micro GPT (MICRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Micro GPT (MICRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MICRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MICRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MICRO, разгледайте цената в реално време на токените MICRO!

Как да купя MICRO Интересувате се да добавите Micro GPT (MICRO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на MICRO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате MICRO в MEXC сега!

История на цените на Micro GPT (MICRO) Анализирането на историята на цените на MICRO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на MICRO сега!

Прогноза за цената за MICRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MICRO? Нашата страница за прогноза за цената MICRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MICRO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!