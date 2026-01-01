Mia Ko цена(MIA)
Цената на живо на Mia Ko (MIA) днес е $ 0.002892, с промяна от 3.05% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на MIA към USD е $ 0.002892 за MIA.
Mia Ko понастоящем е на #- място по пазарна капитализация при --, с циркулиращо предлагане на -- MIA. През последните 24 часа MIA се търгуваше между $ 0.002649 (ниско) и $ 0.003676 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е --, а най-ниската стойност за целия период е била --.
Като краткосрочно представяне, MIA се придвижи -0.76% през последния час и -4.65% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 53.66K.
SOL
Текущата пазарна капитализация на Mia Ko е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 53.66K. Циркулиращото предлагане на MIA е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.
-0.76%
-3.05%
-4.65%
-4.65%
Проследете промените в цените за Mia Ko днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ -0.00009098
|-3.05%
|30 дни
|$ +0.001892
|+189.20%
|60 дни
|$ +0.001892
|+189.20%
|90 дни
|$ +0.001892
|+189.20%
Днес MIA регистрира промяна от $ -0.00009098 (-3.05%), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с $ +0.001892 (+189.20%), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни MIA отбеляза промяна на $ +0.001892 (+189.20%), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.001892 (+189.20%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Mia Ko (MIA) за всички времена?
Вижте страницата с историята на цените за Mia Ko сега.
През 2040 цената на Mia Ko може да отбележи ръст от 0.00%. Може да достигне търговска цена от $ --.
Готови ли сте за старта с Mia Ko? Купуването на MIA е бързо и удобно за начинаещи в MEXC. Можете да започнете да търгувате незабавно, веднага щом извършите своята първа покупка. За да научите повече, вижте нашето пълно ръководство за това как да купите Mia Ko. По-долу е представен кратък общ преглед в 5 стъпки, който да ви помогне да започнете своето пътешествие в сферата за закупуването на Mia Ko (MIA).
Притежаването на Mia Ko ви позволява да отворите повече врати в сравнение с обикновеното купуване и задържане. Можете да осъществявате търговия с BTC на стотици пазари, да печелите пасивни награди чрез продукти за гъвкаво залагане и спестяване или да използвате професионални инструменти за търговия, за да увеличите своите активи. Независимо дали сте начинаещ, или професионален инвеститор с опит, MEXC улеснява максимизирането на вашия крипто потенциал. По-долу са представени четирите топ начина, по които можете да извлечете максимална полза от вашите Bitcoin токени
Купуването на Mia Ko (MIA) в MEXC означава повече стойност за вашите пари. Като една от платформите за крипто с най-ниските такси на пазара, MEXC ви помага да намалите разходите още от най-първата ви сделка.
Вижте конкурентните такси за търговия на MEXC
Освен това можете да търгувате с избрани спот токени без абсолютно никакви такси чрез Фестивала с нулеви такси на MEXC.
Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.
За по-задълбочено разбиране на Mia Ko, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|01-20 22:09:49
|Индустриални актуализации
Спот златото рязко се повиши краткосрочно, пробивайки $4,740/oz, достигайки нов връх
|01-20 13:14:57
|Индустриални актуализации
Коментари на Тръмп относно митата на ЕС, златото пробива нов рекорд, Bitcoin пада краткотрайно
|01-19 16:31:41
|Индустриални актуализации
Секторът за поверителност отбелязва поредно rally, DUSK скача с над 120% за един ден
|01-19 08:14:46
|Индустриални актуализации
Европейските и американските митнически заплахи се завръщат, криптовалутния пазар претърпява „мигновен срив" в понеделник сутринта
|01-19 07:38:00
|Благородни метали
Спот златото и среброто достигнаха нови рекордни върхове
|01-18 14:28:43
|Индустриални актуализации
Настроението на криптовалутния пазар остава „неутрално", показвайки цялостно възстановяване от предишните нива
Преминете на дълги или къси позиции в MIA с ливъридж. Разгледайте MIA USDT търговия с фючърси в MEXC и се възползвайте от пазарните колебания.
Разгледайте спот и фючърсните пазари, вижте цената и обема на Mia Ko на живо, и търгувайте директно.
Топ криптовалути с пазарни данни, налични в MEXC
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
Сума
1 MIA = 0.002892 USD