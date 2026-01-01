Цена на Mia Ko днес

Цената на живо на Mia Ko (MIA) днес е $ 0.002892, с промяна от 3.05% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на MIA към USD е $ 0.002892 за MIA.

Mia Ko понастоящем е на #- място по пазарна капитализация при --, с циркулиращо предлагане на -- MIA. През последните 24 часа MIA се търгуваше между $ 0.002649 (ниско) и $ 0.003676 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е --, а най-ниската стойност за целия период е била --.

Като краткосрочно представяне, MIA се придвижи -0.76% през последния час и -4.65% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 53.66K.

Пазарна информация за Mia Ko (MIA)

Пазарна капитализация ---- -- Обем (24 часа) $ 53.66K$ 53.66K $ 53.66K Напълно разредена пазарна капитализация $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Циркулиращо предлагане ---- -- Общо предлагане ---- -- Публичен блокчейн SOL

Текущата пазарна капитализация на Mia Ko е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 53.66K. Циркулиращото предлагане на MIA е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.