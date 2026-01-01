БорсаDEX+
Цената на живо на Mia Ko днес е 0.002892 USD. Пазарната капитализация на MIA е -- USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MIA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и други!

Повече за MIA

MIAценова информация

Какво представлява MIA

Токеномика на MIA

MIA ценова прогноза

MIA История

Ръководство за закупуване за MIA

Конвертор на валута MIA във фиат

MIA спот

Mia Ko Лого

Mia Ko цена(MIA)

1 MIA към USD - цена в реално време:

$0.002892
$0.002892$0.002892
-3.05%1D
USD
Mia Ko (MIA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2026-01-23 00:38:21 (UTC+8)

Цена на Mia Ko днес

Цената на живо на Mia Ko (MIA) днес е $ 0.002892, с промяна от 3.05% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на MIA към USD е $ 0.002892 за MIA.

Mia Ko понастоящем е на #- място по пазарна капитализация при --, с циркулиращо предлагане на -- MIA. През последните 24 часа MIA се търгуваше между $ 0.002649 (ниско) и $ 0.003676 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е --, а най-ниската стойност за целия период е била --.

Като краткосрочно представяне, MIA се придвижи -0.76% през последния час и -4.65% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 53.66K.

Пазарна информация за Mia Ko (MIA)

--
----

$ 53.66K
$ 53.66K$ 53.66K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Текущата пазарна капитализация на Mia Ko е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 53.66K. Циркулиращото предлагане на MIA е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените на Mia Ko USD

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649
24-часов нисък
$ 0.003676
$ 0.003676$ 0.003676
24-часов висок

$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649

$ 0.003676
$ 0.003676$ 0.003676

--
----

--
----

-0.76%

-3.05%

-4.65%

-4.65%

История на цените за Mia Ko (MIA) USD

Проследете промените в цените за Mia Ko днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00009098-3.05%
30 дни$ +0.001892+189.20%
60 дни$ +0.001892+189.20%
90 дни$ +0.001892+189.20%
Mia Ko Промяна на цената днес

Днес MIA регистрира промяна от $ -0.00009098 (-3.05%), отразяваща последната му пазарна активност.

Mia Ko 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.001892 (+189.20%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Mia Ko 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни MIA отбеляза промяна на $ +0.001892 (+189.20%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Mia Ko 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.001892 (+189.20%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Mia Ko (MIA) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Mia Ko сега.

Прогноза за цената на Mia Ko

Mia Ko (MIA) Прогноза за цените през 2030 г. (след 4 години)
Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от MIA за 2030 г. е $ -- заедно с темп на растеж 0.00%.
Прогноза за цената на Mia Ko (MIA) за 2040 (след 14 години)

През 2040 цената на Mia Ko може да отбележи ръст от 0.00%. Може да достигне търговска цена от $ --.

Инструменти на MEXC
За прогнозиране на сценарии в реално време и за по-персонализиран анализ потребителите могат да използват Инструмента за прогноза за цената и AI пазарни анализи на MEXC.
Отказ от отговорност: Тези сценарии са илюстративни и с образователна цел; криптовалутите са волатилни – проведете свое собствено проучване (DYOR), преди да вземете решение.
Искате да знаете каква цена ще достигне Mia Ko през 2026 – 2027? Посетете нашата страница за прогноза за цената за MIA за годините 2026 – 2027, като щракнете върху Прогноза за цената на Mia Ko.

Как да купувате и инвестирате Mia Ko

Готови ли сте за старта с Mia Ko? Купуването на MIA е бързо и удобно за начинаещи в MEXC. Можете да започнете да търгувате незабавно, веднага щом извършите своята първа покупка. За да научите повече, вижте нашето пълно ръководство за това как да купите Mia Ko. По-долу е представен кратък общ преглед в 5 стъпки, който да ви помогне да започнете своето пътешествие в сферата за закупуването на Mia Ko (MIA).

Стъпка 1

Регистрирайте си акаунт и завършете KYC

Първо, регистрирайте си акаунт и завършете KYC в MEXC. Можете да направите това на официалния уеб сайт на MEXC или в приложението MEXC, използвайки своя телефонен номер или имейл адрес.
Стъпка 2

Добавете USDT, USDC или USDE в портфейла си

USDT, USDC и USDE улесняват търговията в MEXC. Можете да закупите USDT, USDC и USDE чрез банково прехвърляне, извънборсова търговия или P2P търговия.
Стъпка 3

Отидете на страницата за спот търговията

На уеб сайта на MEXC щракнете върху „Спот“ в горната лента и потърсете предпочитаните от вас токени.
Стъпка 4

Изберете своите токени

С над -- налични токена можете лесно да купувате Bitcoin, Ethereum и актуални токени.
Стъпка 5

Завършете своята покупка

Въведете сумата на токените или равностойността им в местната валута. Щракнете върху "Купуване" и Mia Ko ще бъдат незабавно кредитирани в портфейла ви.
Ръководство за купуване на Mia Ko (MIA)

Какво можете да правите с Mia Ko

Притежаването на Mia Ko ви позволява да отворите повече врати в сравнение с обикновеното купуване и задържане. Можете да осъществявате търговия с BTC на стотици пазари, да печелите пасивни награди чрез продукти за гъвкаво залагане и спестяване или да използвате професионални инструменти за търговия, за да увеличите своите активи. Независимо дали сте начинаещ, или професионален инвеститор с опит, MEXC улеснява максимизирането на вашия крипто потенциал. По-долу са представени четирите топ начина, по които можете да извлечете максимална полза от вашите Bitcoin токени

  • Опознайте спот пазара на MEXC

    Опознайте спот пазара на MEXC

    Търгувайте с 2,800+ токена с изключително ниски такси.

    Търговия с фючърси

    Търговия с фючърси

    Търгувайте с до 500x ливъридж и висока ликвидност.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Залагайте токени и печелете невероятни еърдропове.

    MEXC Предварително пазаруване

    MEXC Предварително пазаруване

    Купувайте и продавайте нови токени, преди те да бъдат официално обявени.

Осъществяване на търговия с изключително ниски такси в MEXC

Купуването на Mia Ko (MIA) в MEXC означава повече стойност за вашите пари. Като една от платформите за крипто с най-ниските такси на пазара, MEXC ви помага да намалите разходите още от най-първата ви сделка.

Такси за спот търговия:
--
Създател
--
Приемател
Такси за търговия с фючърси:
--
Създател
--
Приемател

Вижте конкурентните такси за търговия на MEXC

Освен това можете да търгувате с избрани спот токени без абсолютно никакви такси чрез Фестивала с нулеви такси на MEXC.

Какво е Mia Ko (MIA)

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Mia Ko ресурс

За по-задълбочено разбиране на Mia Ko, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Mia Ko

Последна актуализация на страницата: 2026-01-23 00:38:21 (UTC+8)

Разберете повече относно Mia Ko

MIA USDT (търговия с фючърси)

Преминете на дълги или къси позиции в MIA с ливъридж. Разгледайте MIA USDT търговия с фючърси в MEXC и се възползвайте от пазарните колебания.

Пазари за търговия с Mia Ko (MIA) в MEXC

Разгледайте спот и фючърсните пазари, вижте цената и обема на Mia Ko на живо, и търгувайте директно.

Двойки
Цена
Промяна за 24Ч
Обем за 24Ч
MIA/USDT
$0.002892
$0.002892$0.002892
-2.88%
0.00% (USDT)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор MIA-към-USD

Сума

MIA
MIA
USD
USD

1 MIA = 0.002892 USD